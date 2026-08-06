Les onades de calor poden afectar la previsió del total de tones recollides de Poma de Girona
El sector deixa clar que la qualitat no se'n ressentirà i la recollida s'allargarà fins el mes de desembre
Poma de Girona ha començat la recollida de fruita d'aquest any amb la previsió de superar les 106.000 tones. Ara bé, el sector reconeix que la xifra es pot quedar per sota, perquè el càlcul es va fer al juny i les darreres onades de calor del juliol poden afectar a la producció final. En concret, els experts de Poma de Girona van estimar que el total de tones recollides seria de 106.110, però aquesta quantitat pot veure's afectada a la baixa per les darreres calorades. Pel que fa a la qualitat, des de Poma de Girona assenyalen que no se'n ressentirà. Tot plegat en l'inici de la campanya de recollida de fruita que ha començat aquest dijous i que s'allargarà fins al mes de desembre quan acabaran de collir-se les darreres varietats.
L'acte de recollida de la primera poma s'ha fet, com és habitual, a les inmstal·lacions de l'IRTA Mas Badia i s'ha aprofitat per presentar el lema 'Tot l'any, pomes d'aquí'. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar el vincle entre la poma gironina, la proximitat, la qualitat i el consum durant tot l'any. La campanya, a més, pretén posar en valor que la Poma de Girona "no és només un producte vinculat a l'època de la collita", sinó una que és una fruita que està disponible els dotze mesos de l’any i manté intactes totes les qualitats.
En aquest sentit, la campanya també vol posar de relleu que escollir Poma de Girona, "és apostar per un producte de proximitat que contribueix a mantenir viu el sector agrari", a més de preservar el paisatge de les comarques gironines i reduiex alhora la distància entre el camp i la taula. Amb aquesta nova campanya, la IGP vol refermar el seu compromís amb la promoció d’una fruita de qualitat, cultivada al territori i disponible durant tot l’any.
En aquest sentit s'ha expressat el president de la IGP Poma de Girona, David Casadellà, que la denominació "és la demostració que darrere de cada poma hi ha pagesia, territori, innovació i un compromís permanent amb la qualitat". Casadellà remarca que la campanya vol explicar "d’una manera clara que la poma gironina no és només protagonista en el moment de la collita, sinó que pot estar present a la taula del consumidor durant tot l’any".
Per la seva banda, el director de l'IRTA Mas Badia, Joan Bonany, ha destacat que malgrat que es pugui veure reduïda la previsió final de nombre de tones, Poma de Girona continua sent molt rellevant en el total de Catalunya. En concret, suposa el 37% del total de pomes que es recullen a Catalunya.
Miquel Abras, convidat d'honor
El convidat d'honor a l'acte de recollida de la primera poma ha estat el músic de la Bisbal d'Empordà Miquel Abras, que ha interpretat diverses cançons. L'elecció d'Abras està relacionada amb la voluntat de la IGP de comptar "amb una veu musical arrelada a l'Empordà, en un acte que reivindica també el paisatge, la pagesia i la identitat de les comarques gironines com a part essencial del valor de la Poma de Girona".
Poma de Girona està formada per unes 80 famílies productores de les empreses Girona Fruits, Giropoma Costa Brava, Fructícola Empordà i Florenci Fruits, que s’ha incorporat aquest 2026 a la IGP. Representen aproximadament el 85% de la producció gironina de poma, amb més de 2.100 hectàrees productives. Actualment, la IGP Poma de Girona cultiva quatre varietats: la Golden, la Gala, la Granny Smith i la Red Delicious, tot i que ja ha iniciat els tràmits per incorporar al segell la Fuji, una varietat de poma que ja té presència en les plantacions i que té molt èxit entre els consumidors.
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