Propietaris i patronals demanen retirar la llei que limita la compra d'habitatge
El Govern estudia, després del revés del Consell de Garanties, possibles retocs per millorar la norma "dins del planejament urbanístic"
Sabina Feijóo Macedo
Tot just 24 hores després que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) emetés el seu dictamen sobre la proposició de llei per limitar determinades compres d’habitatge a Catalunya, propietaris, promotors i experts jurídics han reaccionat en bloc al pronunciament. Les entitats consultades consideren que l’òrgan confirma els dubtes de constitucionalitat que havien plantejat des de l’inici de la tramitació i reclamen la retirada del pla dels Comuns -en aliança amb el Govern- que, al seu parer, "vulnera drets com la propietat privada, l’herència i la llibertat d’empresa", segons insisteix l’Associació de Propietaris de Catalunya.Tot just 24 hores després que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) emetés el seu dictamen sobre la proposició de llei per limitar determinades compres d’habitatge a Catalunya, propietaris, promotors i experts jurídics han reaccionat en bloc al pronunciament. Les entitats consultades consideren que l’òrgan confirma els dubtes de constitucionalitat que havien plantejat des de l’inici de la tramitació i reclamen la retirada del pla dels Comuns -en aliança amb el Govern- que, al seu parer, "vulnera drets com la propietat privada, l’herència i la llibertat d’empresa", segons insisteix l’Associació de Propietaris de Catalunya.
Segons el dictamen del CGE, l’òrgan conclou per unanimitat que la proposició vulnera diversos preceptes constitucionals i estatutaris, tant per qüestions de procediment com de fons. Entre altres aspectes, aprecia possibles afectacions al dret de propietat (article 33 de la Constitució), a la llibertat d’empresa (article 38), a la seguretat jurídica i a la distribució competencial entre l’Estat i la Generalitat (article 149). També qüestiona que una reforma d’aquest abast s’hagi tramitat per la via ràpida al Parlament.Segons el dictamen del CGE, l’òrgan conclou per unanimitat que la proposició vulnera diversos preceptes constitucionals i estatutaris, tant per qüestions de procediment com de fons. Entre altres aspectes, aprecia possibles afectacions al dret de propietat (article 33 de la Constitució), a la llibertat d’empresa (article 38), a la seguretat jurídica i a la distribució competencial entre l’Estat i la Generalitat (article 149), a més de qüestionar que una reforma d’aquest abast s’hagi tramitat per la via ràpida al Parlament.
L’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) considera que el dictamen és "demolidor" i demostra que la proposició "no se sosté ni per les formes ni pel contingut". El president, Xavier Vilajoana, n’exigeix la retirada immediata i reclama que qualsevol política d’habitatge es construeixi sobre el "consens i la seguretat jurídica", i adverteix que legislar amb urgència sobre un problema estructural retreu inversió i redueix l’oferta residencial.L’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) considera que el dictamen és "demolidor" i demostra que la proposició "no se sosté ni per les formes ni pel contingut". El seu president, Xavier Vilajoana, n’exigeix la retirada immediata i torna a reclamar que qualsevol política d’habitatge es construeixi sobre el "consens i la seguretat jurídica", i adverteix que legislar amb urgència sobre un problema estructural acaba retraient inversió i reduint l’oferta residencial.
En la mateixa línia es pronuncia l’Associació de Propietaris d’Habitatges de Lloguer (ASVAL), que celebra un dictamen que, al seu parer, confirma "per unanimitat" totes les objeccions que havia plantejat des de l’inici de la tramitació. A més, insisteix que tramitar una norma amb tants peròs jurídics només portaria a una futura anul·lació pel Tribunal Constitucional, amb el consegüent cost institucional i econòmic. "Tot i ser conscients que el dictamen no té caràcter vinculant, entenem que el Govern de la Generalitat –i els grups que impulsen la iniciativa– haurien de tenir-ho en consideració i retirar definitivament la proposició de llei del Parlament", conclou l’associació en un comunicat.En la mateixa línia es pronuncia l’Associació de Propietaris d’Habitatges de Lloguer (ASVAL), que celebra un dictamen que, al seu parer, confirma "per unanimitat" totes les objeccions que havia plantejat des de l’inici de la tramitació. A més, insisteix que mantenir la tramitació d’una norma amb aquest nivell de reparos jurídics només conduiria a una futura anul·lació davant el Tribunal Constitucional, amb el consegüent cost institucional i econòmic que comportaria. "Tot i ser conscients que el dictamen no té caràcter vinculant, entenem que el Govern de la Generalitat —i els grups que impulsen la iniciativa— haurien de tenir-ho en consideració i retirar definitivament la proposició de llei del Parlament", conclou l’associació mitjançant un comunicat.
Foment apuja el to
També la patronal catalana Foment del Treball va reclamar la retirada "immediata i urgent" de la proposició i va rebutjar que el Govern es limiti a introduir modificacions parcials per mantenir el mateix plantejament de fons.També la patronal catalana Foment del Treball ha reclamat la retirada "immediata i urgent" de la proposició i ha rebutjat que el Govern es limiti a introduir modificacions parcials per mantenir el mateix plantejament de fons. L’organització sosté que la iniciativa "neix jurídicament i políticament viciada" i acusa l’Executiu català d’haver substituït el diàleg per la imposició. Al seu parer, la proposta no contribueix a resoldre la crisi d’accés a l’habitatge perquè "no construeix ni un sol habitatge, no mobilitza sòl ni agilitza llicències". L’organització sosté que la iniciativa "neix jurídicament i políticament viciada" i acusa l’Executiu català d’haver substituït el diàleg per la imposició. Al seu parer, la proposta no contribueix a resoldre la crisi d’accés a l’habitatge perquè "no construeix ni una sola, no mobilitza sòl ni agilitza llicències". Foment també critica que es criminalitzi la compra d’habitatge amb finalitats diferents de la residència habitual i reivindica que adquirir un immoble per rehabilitar-lo, conservar patrimoni familiar o invertir és l’exercici legítim d’un dret constitucional.Foment també critica que es criminalitzi la compra d’habitatge amb finalitats diferents de la residència habitual i reivindica que adquirir un immoble per rehabilitar-lo, conservar patrimoni familiar o invertir constitueix l’exercici legítim d’un dret constitucional.
Davant el revés del Consell de Garanties Estatutàries i el rebuig pràcticament unànime de propietaris i patronals, l’Executiu manté que explorarà "totes les vies legals" per garantir "el dret a l’habitatge" davant l’"especulació". "La mercantilització de l’habitatge és un perill quan tenir una llar es converteix en un problema per a la major part de la població", va sostenir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Fonts del Govern remarquen que "encara queda camí legislatiu", que es poden presentar "al·legacions" i que estudien el marge de millora "dins del planejament urbanístic". Davant el revés del Consell de Garanties Estatutàries i el rebuig pràcticament unànime de propietaris i patronals, l’Executiu manté que explorarà "totes les vies legals" per garantir "el dret a l’habitatge" davant l’"especulació". "La mercantilització de l’habitatge és un perill quan tenir una llar es converteix en un problema per a la major part de la població", va sostenir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, al conèixer el detall de l’òrgan consultiu. Fonts del Govern remarquen que "encara queda camí legislatiu", que es poden presentar "al·legacions", i que estudien el marge de millora "dins del planejament urbanístic".
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