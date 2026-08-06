Tot l’any, pomes d’aquí: Comença la collita de poma de Girona amb una predicció de més de 100 mil tones
L'esdeveniment de la Primera Poma 2026 anuncia una collita rècord i posa en valor la qualitat i la sostenibilitat del producte gironí
Joan de Castro i Casadevall
La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona ha donat avui el tret de sortida a la nova campanya de collita amb l’acte de la Primera Poma 2026, celebrat a l’IRTA-Mas Badia, a Canet de la Tallada. Durant l’esdeveniment s’ha anunciat que es preveu una collita de 106.110 tones per a aquesta temporada, un 30% més que l’any passat i un 16% més que la mitjana dels últims cinc anys. L’acte també ha servit per presentar el lema de la campanya 2026 de la Poma de Girona:Tot l’any, pomes d’aquí. Aquesta iniciativa vol reforçar el vincle entre la poma gironina, la proximitat, la qualitat i el consum durant tot l’any.
La campanya posa en valor que la Poma de Girona no és només un producte vinculat a l’època de la collita, sinó que, gràcies a la feina dels productors, la diversitat de varietats i els sistemes de conservació més avançats, és una fruita que està disponible els dotze mesos de l’any i manté intactes totes les qualitats. Des de la IGP també es vol mostrar que escollir Poma de Girona és apostar per un producte de proximitat que contribueix a mantenir viu el sector agrari, preservar el paisatge de les comarques gironines i reduir la distància entre el camp i la taula.
En aquest sentit, durant l’acte també s’ha presentat el mapa varietal de Poma de Girona, una eina visual que permet explicar millor el calendari de collita i de consum de les diferents varietats. Amb aquest mapa, la IGP vol apropar al consumidor la idea que cada varietat té el seu moment i el seu paper dins una oferta de poma local que manté la qualitat.
La jornada ha comptat amb les intervencions del president de la IGP Poma de Girona, David Casadellà; del director de l’IRTA-Mas Badia, Joan Bonany; del cap del Servei de Coordinació i Gestió Territorial del Departament d’Agricultura de la Generalitat a Girona, Quim Xifra; i de la diputada de Girona Excel·lent i Mercats de la Diputació de Girona, Vanessa Peiró. Després ha tingut lloc l’acte simbòlic de collita de la primera poma que marca l’inici de la campanya, recollida pel convidat d’honor d’aquest any, el músic empordanès Miquel Abras.
Tot l’any, pomes d’aquí és molt més que un lema; és la realitat d’un sector que treballa cada dia perquè els consumidors puguin trobar poma de proximitat als punts de venda durant tot l’any. És la demostració que darrere de cada poma hi ha pagesia, territori, innovació i un compromís permanent amb la qualitat.
Poma de Girona està formada per unes 80 famílies productores de les empreses Girona Fruits, Giropoma Costa Brava, Fructícola Empordà i Florenci Fruits, que s’ha incorporat aquest 2026 a la IGP. Representen aproximadament el 85% de la producció gironina de poma, amb més de 2.100 hectàrees productives. Actualment es cultiven quatre varietats: Golden, Gala, Granny Smith i Red Delicious, tot i que ja ha iniciat els tràmits per incorporar al segell la Fuji, una varietat de poma que té molt èxit entre els consumidors.
És possible que la previsió de producció es revisi a la baixa especialment pels efectes de les altes temperatures en el calibre dels fruits. Malgrat això, la producció a Girona suposa al voltant del 37% de la producció de pomes de Catalunya.
Miquel Abras, música i territori
El músic empordanès Miquel Abras ha estat el convidat d’honor de l’acte de la collita de la primera poma de 2026, una participació que reforça el vincle de Poma de Girona amb la cultura i el territori.
Durant l’esdeveniment, Abras ha compartit que la seva nova cançó, El meu país és l’Empordà, parla d’aquesta terra «entre vinyes i pomers», una referència que va propiciar la seva participació en l’acte i que reflecteix el lligam personal amb el paisatge empordanès. El músic també ha interpretat diverses cançons abans de sumar-se a l’acte simbòlic de la collita de la primera poma, juntament amb representants de la IGP, autoritats i periodistes, en un gest que marca institucionalment l’inici de la nova campanya.
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