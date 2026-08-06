Un de cada tres gironins veu possible canviar de residència els pròxims anys
Girona és la província catalana amb més població oberta a mudar-se, tot i que el 58% continuaria vivint a Catalunya si pogués triar lliurement
Un de cada tres gironins considera possible canviar de residència en els pròxims anys. En concret, el 32% es planteja aquesta opció, el percentatge més elevat de les quatre demarcacions catalanes, d’acord amb l’informe "Preferències residencials", elaborat pel Grup Mutua Propietarios.
La predisposició a mudar-se és superior a Girona que a Tarragona, on arriba al 28%, i que a Barcelona, amb un 26%. Lleida registra el percentatge més baix, amb un 23%. En el conjunt de Catalunya, una quarta part de la població, el 26%, veu possible traslladar-se a un altre lloc durant els pròxims anys.
Aquesta obertura a un canvi de residència no implica, però, que la majoria dels gironins vulgui marxar de Catalunya. Si poguessin escollir lliurement on viure, el 58% continuaria residint a Catalunya. La proporció queda lleugerament per sota de la mitjana catalana, situada en el 60%, i de les dades de Barcelona i Lleida, amb un 62% i un 60%, respectivament.
En canvi, un 21% dels gironins triaria un altre país europeu per començar una nova etapa. És el segon percentatge més alt de Catalunya, només per darrere de Tarragona, on aquesta opció arriba al 23%. A Barcelona la prefereix el 19% de la població i a Lleida, el 18%.
Un altre 11% dels habitants de les comarques gironines optaria per traslladar-se fora d’Europa. En aquest cas, Girona se situa per darrere de Tarragona, amb un 14%, i Barcelona, amb un 13%, però supera Lleida, on ho faria un 10%.
L’estudi també detecta diferències importants en funció de l’edat, tot i que no ofereix aquestes dades desglossades per províncies. Entre els catalans de 18 a 24 anys, el 41% es plantejaria viure en un altre país, principalment dins d’Europa. En canvi, tres de cada quatre persones de més de 65 anys prefereixen continuar residint a Catalunya.
Entre els motius que poden afavorir una mudança, el 32% dels catalans apunta a la recerca d’una ubicació millor, ja sigui per raons laborals o per millorar la qualitat de vida. El 28% es traslladaria per trobar un habitatge més gran, mentre que el 15% esmenta raons econòmiques, com la necessitat d’estalviar o les dificultats financeres.
Pel que fa a les preferències dins de l’Estat, Andalusia és la comunitat més atractiva per als catalans que escollirien viure fora de Catalunya, amb un 9% de les respostes. La segueixen el País Basc, amb un 8%, i Galícia i Astúries, totes dues amb un 6%.
La directora multicanal i de Clients del Grup Mutua Propietarios, Laura Mulà, vincula les decisions sobre el lloc de residència amb les prioritats personals. "Aspectes com el clima, l’entorn natural, la proximitat a la família, les oportunitats professionals o la possibilitat de gaudir d’una millor qualitat de vida influeixen cada vegada més en l’elecció", assenyala.
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