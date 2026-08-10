El 90% dels pisos de lloguer troben inquilí en tres mesos
Els habitatges que surten al mercat de lloguer són cada cop més petits
Gabriel Santamarina
Nou de cada 10 habitatges que surten al mercat del lloguer troben inquilí en el mateix trimestre. Aquesta és una de les principals conclusions de la sisena edició de l’ULI Spain Living Rental Report, un estudi que analitza l’evolució de la demanda, l’oferta i la capacitat de pagament en nou capitals espanyoles: Alacant, Barcelona, Bilbao, Madrid, Màlaga, Múrcia, Sevilla, València i Saragossa.
En concret, la taxa d’absorció de l’oferta de segona mà es mou entre el 81% i el 93% depenent de la ciutat. Així, al voltant del 90% dels habitatges disponibles per a lloguer de llarga durada s’arrenden abans que acabi el trimestre. Segons ULI, el mercat es troba a prop del seu màxim estructural d’absorció, mentre l’oferta continua reduint-se per la retirada de producte del mercat.
La pressió és especialment alta a Saragossa, on l’absorció arriba al 93,7%. El segueixen Barcelona, amb un 91,7%; Sevilla, amb un 91,2%; Bilbao, amb un 90,6%, i Múrcia, amb un 89,6%. A Madrid es lloga el 88,1% dels habitatges oferts durant el trimestre, un percentatge molt similar al 88,3% registrat a Màlaga.
L’informe relaciona la velocitat d’absorció amb el dinamisme de les ciutats estudiades. El nombre de llars es troba en màxims dels últims cinc anys a les nou capitals i continua augmentant. També l’afiliació a la Seguretat Social assoleix nivells rècord, mentre que la renda neta disponible per llar ha crescut entre un 17,6% a Saragossa i un 26,7% a Màlaga durant l’últim lustre.
L’oferta no acompanya
L’avenç de la demanda no es correspon amb una ampliació suficient de l’oferta. ULI assenyala que continuen retirant-se vivendes del mercat i que persisteixen els obstacles per desenvolupar noves promocions destinades al lloguer: l’elevat cost del sòl i de la construcció, la fiscalitat, la lentitud administrativa i la limitada capacitat industrial.
A aquestes dificultats s’hi suma la diferència de rendibilitat segons la destinació de la promoció residencial. Segons el panel d’experts, "l’habitatge en venda genera rendibilitats més atractives que l’habitatge de lloguer", fet que redueix els incentius per impulsar nou parc arrendat. La conseqüència, segons el mateix document, és que "aquesta escassetat està empenyent a l’alça el preu dels habitatges disponibles de lloguer".
Els experts reclamen més sòl residencial, tant inversió pública com privada, seguretat jurídica, col·laboració publicoprivada i una eficiència més gran en la construcció. L’objectiu és que desenvolupar vivenda per llogar resulti tan atractiu com promoure per vendre, una cosa que segons l’informe, "sovint no passa".
La falta d’oferta també està modificant el tipus de producte que surt al mercat. Els habitatges que avui es lloguen són entre un 13,5% i un 16,2% més petits que la mitjana del parc residencial mitjà a ciutats com València, Alacant o Barcelona. La diferència supera el 20% a Sevilla, Madrid i Màlaga, i voreja entre el 30% i el 35% a Múrcia i Saragossa.
La principal conseqüència del desequilibri recau sobre les famílies de rendes baixes i mitjanes-baixes. L’encariment de l’habitatge en propietat està empenyent cap al lloguer les llars amb uns ingressos mitjans i mitjans-alts, que tenen més capacitat per competir per una oferta que cada cop és més escassa. ULI adverteix que "les pujades dels lloguers estan excloent els segments de menors ingressos".
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