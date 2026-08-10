Álvaro Navarro: “Els ports també som referents turístics”
El director general de Marina Palamós destaca el pes de la nàutica a la Costa Brava i el seu potencial de creixement
En plena temporada d’estiu, Álvaro Navarro (Santander, 1986) és el convidat del podcast Girona Valley número 89 que impulsen el Diari de Girona i l’agència La Factoria. Navarro és enginyer de camins i actual director general de Marina Palamós. Format a Cantàbria i amb una trajectòria internacional que el va portar a liderar projectes d'infraestructures marítimes a Bèlgica, la Unió dels Emirats Àrabs o Israel, va aterrar al Baix Empordà en ple confinament. Avui encapçala un dels referents de la navegació de la Costa Brava que cada vegada té més pes turístic i es troba en plena transformació cap a la sostenibilitat i la digitalització.
La temporada d'estiu als ports de la Costa Brava cada vegada comença abans degut al canvi climàtic i s'allarga de manera continuada fins a l'octubre. Tot i que ara el port es troba en el pic més alt de la temporada, Navarro destaca que «els mesos de maig i de juny ja han estat molt intensos», mantenint la tendència d'alta activitat dels darrers anys, que es va accentuar amb la pandèmia. Aquest ritme constant d’aquest any s'explica en part per la situació geopolítica actual al món, la qual «està fent que molta gent es quedi més a prop del seu territori», afavorint una gran afluència de visitants locals i de proximitat, com ara el turista francès.
Un port multidisciplinari
Lluny de limitar-se a la gestió d'embarcacions i de proves esportives, el port funciona com un autèntic motor econòmic i dinamitzador de la zona, amb l’objectiu, com la majoria de ports, d’integrar-se a la població. Amb uns 900 amarraments, el recinte acull nombroses empreses de restauració, xàrter nàutic o submarinisme, demostrant que «el que el port ofereix són experiències relacionades amb la nàutica i no només enfocades al lloguer». En ple estiu, la instal·lació pot reunir prop de 170 treballadors directes i indirectes i englobar una navegació simultània de fins a 400 embarcacions.
La integració entre la vila i la instal·lació portuària és un altre dels pilars que defineixen la filosofia de la marina. Navarro destaca la importància que el port i Palamós estiguin ben connectats, assegurant que «els ports han de veure's com espais que generen sinèrgies amb els municipis i els territoris». En aquest sentit, el perfil del visitant agraeix trobar un espai obert que permeti gaudir tant de la sortida al mar com de la gastronomia i el comerç local de la vila.
Un dels canvis més significatius que viu el sector és la pèrdua de la percepció elitista gràcies a l'auge dels lloguers de les embarcacions i de nous models com els clubs de navegació. Segons el director general, «el clixé d'un sector elitista està desapareixent» a mesura que l'oferta es diversifica. Navarro defensa que «tot ciutadà que vulgui navegar, pot navegar», destacant que es tracta d'una activitat assequible per passar una jornada amb la família o amb amics.
La gestió mediambiental se situa en el centre de l'estratègia del port, especialment pel que fa a la preservació de l'entorn marí i la protecció de la posidònia. «La posidònia té un valor natural enorme pel carbó que permet fixar i l'oxigen que genera», recorda Navarro, emfasitzant la necessitat de conscienciar els clients i visitants. Així mateix, advoca per fer un ús responsable de recursos clau com l'aigua en temps de sequera, assenyalant que l'objectiu del port ha de ser «entendre el cicle de l'aigua i fer-lo el més circular possible».
De cara al futur, Marina Palamós treballa amb la mirada posada en la fi de la seva concessió l'any 2035. Els seus eixos prioritaris inclouen continuar amb l'aposta mediambiental, augmentar la independència energètica i desplegar un pla de digitalització per guanyar eficiència. «Les decisions basades en dades són necessàries», ressalta Navarro, qui considera fonamental optimitzar la dàrsena i adaptar-se a les noves demandes per seguir generant activitat econòmica que beneficiï directament la marina i el territori.
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