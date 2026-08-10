El sindicat DOMUM denuncia deficiències greus als vestidors i menjadors d'Adecco a Nestlé Girona
La Secció Sindical reclama a Adecco i a Nestlé instal·lacions dignes, netes i salubres per a les persones que hi presten servei de manera exclusiva
La Secció Sindical de DOMUM Sindicat Social a Adecco Outsourcing SAU, al centre de treball de Nestlé a Sant Gregori (Girona), ha posat en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social les deficiències detectades als vestidors, als serveis higiènics i a l'espai de menjador assignats a la plantilla subcontractada.
La denúncia arriba després que la representació dels treballadors hagués reclamat prèviament a Adecco una actuació correctora. Davant la manca d'una resposta efectiva, els delegats de personal han optat per demanar la intervenció de la Inspecció perquè verifiqui les condicions de les instal·lacions i determini les mesures que corresponguin.
Instal·lacions poc mantingudes
Abans de presentar la denúncia, els delegats ja havien traslladat formalment la situació a totes dues empreses, sol·licitant una solució. Segons un comunicat enviat pel sindicat, s'advertia de les reduïdes dimensions del vestidor, del deteriorament i l'oxidació de les taquilles, de la insuficiència de bancs i de les deficiències de neteja de les dutxes, on s'hauria observat fins i tot la presència d'insectes.
La plantilla subcontractada no demana privilegis: demana poder treballar amb unes instal·lacions dignes, netes i salubres
El document també feia constar que cada persona disposa d'una única taquilla, que només hi ha un lavabo, que durant els caps de setmana no es garanteix una neteja suficient del menjador i dels serveis, i que les màquines expenedores es troben freqüentment avariades. A més, també es denuncia que la plantilla d'Adecco no té accés ordinari als vestidors, lavabos i menjadors que utilitza el personal propi de Nestlé.
Responsabilitat compartida
Les persones afectades desenvolupen la seva activitat de manera exclusiva dins les instal·lacions de Nestlé. Per aquest motiu, la representació sindical considera necessari que Adecco, com a empresa ocupadora, i Nestlé, com a empresa titular del centre on es presta el servei, actuïn de manera coordinada per garantir unes condicions materials adequades de dignitat, higiene, salubritat i seguretat.
Per a DOMUM, la subcontractació d'un servei no pot traduir-se en instal·lacions inadequades o de menor qualitat per a les persones que treballen de manera estable dins del mateix centre. La reivindicació, subratllen, no pretén obtenir cap tracte de privilegi, sinó assegurar el compliment de les condicions mínimes que han de reunir els llocs de treball i els seus serveis higiènics i de descans.
Quatre reclamacions concretes
La Secció Sindical demana que les instal·lacions s'adaptin al nombre real d'usuaris; que les taquilles siguin individuals, suficients i es trobin en bon estat; que es garanteixi, quan sigui necessari, la separació de la roba de treball i la roba de carrer, i que les dutxes i els lavabos mantinguin unes condicions higièniques correctes, amb neteja regular del menjador i dels serveis durant tots els dies d'activitat.
Amb la intervenció de la Inspecció de Treball, DOMUM confia poder efectuar una comprovació objectiva de la situació, delimitar les responsabilitats que corresponguin i impulsar una solució efectiva. La Secció Sindical assegura que manté la seva disposició al diàleg amb Adecco i Nestlé, però considera imprescindible que aquest es concreti en mesures verificables i en un calendari d'actuació.
DOMUM Sindicat Social ha anunciat que continuarà fent el seguiment d'aquesta actuació fins que s'adoptin les mesures necessàries i es garanteixin condicions adequades per al conjunt de les persones treballadores afectades.
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