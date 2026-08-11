MediaMarkt projecta una nova botiga a les comarques gironines
Amb aquest nou establiment, l'empresa de distribució electrònica disposaria de quatre botigues a la província
Santi Coll
La zona comercial de Vilatenim es prepara per incorporar una de les grans marques europees de distribució d'electrònica. MediaMarkt projecta obrir un establiment a Figueres i, segons ha pogut saber l'EMPORDÀ, del mateix grup editorial de Diari de Girona, l'emplaçament escollit se situaria en aquest important eix comercial de l'entrada est de la ciutat. Tot apunta que la multinacional podria ocupar la nau que fins fa pocs mesos havia acollit GiFi, al carrer de Can Lel de Vilatenim.
L'operació encara es troba en fase de preparació, però representaria un nou impuls comercial per a Vilatenim, una àrea que viu una etapa de transformació amb diferents projectes en marxa. L'arribada d'una ensenya de la dimensió de MediaMarkt reforçaria la capacitat d'atracció d'aquest sector de Figueres, molt ben connectat amb la carretera de Roses, l'N-II i els accessos de l'AP-7, i amb una important presència de grans superfícies.
La nau escollida té, a més, una llarga trajectòria comercial. Abans de Gifi havia estat ocupada per Brico Esteba, empresa vinculada a la propietat de l'immoble. La cadena francesa Gifi s'hi va instal·lar el 2018 després d'invertir un milió d'euros en el trasllat des del carrer Empordà i va obrir-hi un establiment de 1.400 metres quadrats amb dotze treballadors.
Gifi va abaixar definitivament la persiana després de la passada campanya de Nadal, afectada per la crisi econòmica de la seva empresa matriu i el concurs de creditors. El tancament va deixar vacant una nau de grans dimensions i preparada per a usos comercials en una de les ubicacions amb més trànsit de compradors de la ciutat.
Un eix comercial en plena expansió
La possible arribada de MediaMarkt coincideix amb la construcció del nou Mercadona de Vilatenim, en uns terrenys adquirits per la cadena en una subhasta municipal. Els treballs van començar aquest 2026 i la previsió és que el supermercat pugui entrar en servei abans d'acabar l'any. Serà el tercer establiment de Mercadona a Figueres, després dels de l'avinguda Montserrat Vayreda i el carrer Sant Llàtzer.
A aquest moviment s'hi afegeixen altres implantacions comercials previstes o en negociació a l'entorn, fet que consolida Vilatenim com un dels principals pols de grans i mitjanes superfícies de l'Alt Empordà. L'obertura de MediaMarkt tindria una incidència especial perquè incorporaria a l'oferta local una gran superfície especialitzada en un sector, el de l'electrònica de consum i els electrodomèstics, amb capacitat per atreure compradors de tota la comarca i també de les comarques veïnes i la Catalunya Nord.
Seria la quarta botiga de MediaMarkt a les comarques gironines
MediaMarkt és una companyia especialitzada en la distribució d'electrònica de consum i serveis tecnològics, amb oferta de telefonia, informàtica, televisors, electrodomèstics, gaming i altres productes vinculats a la tecnologia. Forma part de MediaMarktSaturn Retail Group i la mateixa companyia es presenta com una de les principals empreses europees del sector.
Actualment, MediaMarkt disposa de tres establiments a la demarcació de Girona: un a Girona, al carrer Vitoria-Gazteiz; un altre al Parc d'Aro de Platja d'Aro, a l'avinguda de s'Agaró, i un tercer al centre comercial Porta Lloret de Lloret de Mar.
La de Figueres, en cas de materialitzar-se l'operació, es convertiria en la quarta implantació de la cadena a les comarques gironines i la primera a l'Alt Empordà. La seva arribada reforçaria el paper de Vilatenim com a porta comercial de la ciutat i ampliaria l'oferta de Figueres en un moment en què aquest sector està concentrant bona part dels nous projectes d'inversió privada.
En plena fase d'expansió
MediaMarkt es troba en plena fase de creixement. La companyia va tancar l’exercici fiscal 2025 amb una facturació superior als 2.750 milions d’euros a Espanya, un 7% més que l’any anterior, i una quota de mercat pròxima al 22%. Amb aquests resultats, la multinacional encadena tres exercicis consecutius de creixement i reforça el seu lideratge en el sector de l’electrònica de consum i els serveis.
A Espanya, MediaMarkt disposa de 112 establiments a totes les comunitats autònomes i una plantilla d’uns 7.000 professionals. La companyia combina la xarxa de botigues físiques amb el negoci digital, que ja representa un 16% de les vendes, mentre que el seu programa de fidelització miMediaMarkt supera els tres milions d’usuaris. A escala europea, el grup suma més de 1.000 punts de venda en onze països i uns 50.000 treballadors.
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Via: Empordà
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