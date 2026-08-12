Aquestes són les principals empreses que s'han creat a Girona durant el 2026
Una cinquantena de societats s’han constituït amb més de 50.000 euros de capital durant el primer semestre
Aquest dimecres, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha fet públiques les dades de constitució de societats mercantils corresponents al primer semestre del 2026, un període en què Girona ha registrat 1.213 noves empreses, un 17,1% més que un any enrere i la xifra més alta des del 2008. Darrere d'aquest volum hi ha una cinquantena de companyies constituïdes amb més de 50.000 euros de capital, algunes de les quals superen àmpliament el milió d'euros De fet, el capital declarat en conjunt per aquestes empreses s'acosta als 25 milions d'euros. Aquestes són les principals empreses creades a Girona durant els sis primers mesos de l'any:
Segons el Butlletí del Registre Mercantil, les cinc constitucions de més volum són Hotel Bell.Aire 1967 SL, amb 3,96 milions d'euros; Inversiones Alipa HG SL, amb 3,686 milions; KSK 1956 SL, amb 3,322 milions; Punt de Serveis Casa Reus SRL, amb 1,776 milions; i Grup Tauler MKM Holding SL, amb 1,584 milions.
Per sectors, prop d'un terç de les companyies de més capital són societats holding, d'inversió o de gestió de participacions en altres empreses. Les vinculades a la promoció immobiliària i la construcció representen al voltant d'un 25% de les cinquanta firmes més grans constituïdes durant el primer semestre.
A continuació se situen les empreses de transport i logística, amb un 14%, i les d'hoteleria, restauració i turisme, amb un 9%. Amb menys pes hi apareixen les societats del sector agroalimentari i del comerç, amb un 5% cadascun.
Més empreses, però menys capital
L'augment del nombre de societats no ha anat acompanyat d'un increment dels diners aportats en constituir-les. Les empreses creades a Girona han desemborsat 48,8 milions d'euros entre gener i juny, davant dels 70,7 milions del mateix període del 2025. Són prop de 21,9 milions menys, una caiguda del 31%.
Aquesta diferència també es reflecteix en l'import mitjà. El capital desemborsat per nova societat passa d'uns 68.200 euros durant el primer semestre del 2025 a prop de 40.200 euros aquest any, aproximadament un 41% menys. Es tracta d'una mitjana aritmètica calculada a partir del volum total de capital i del nombre de constitucions, de manera que no reflecteix necessàriament l'import habitual amb què es posa en marxa cada empresa.
Pel que fa a la forma jurídica, pràcticament totes les noves companyies són societats limitades. De les 1.213 constituïdes entre gener i juny, 1.207 corresponen a aquesta modalitat, prop del 99,5% del total. En el mateix període del 2025 se n'havien creat 1.032, de manera que les societats limitades concentren gairebé tot l'augment registrat aquest any.
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