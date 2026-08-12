Girona crea 1.213 empreses en sis mesos, la xifra més alta des del 2008
Les constitucions creixen un 17,1% respecte a l'any passat, tot i que el capital aportat cau un 31%
La creació d'empreses a Girona manté el ritme de màxims amb què va tancar l'any passat. Entre gener i juny del 2026 s'han constituït 1.213 societats mercantils a la província, un 17,1% més que en el mateix període del 2025 i la xifra més elevada per a un primer semestre de tota la sèrie disponible, que es remunta a l'any 2008, d'acord amb les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El registre dona continuïtat a un 2025 que ja havia estat especialment intens en creació empresarial. Girona va acabar l'any passat amb 2.099 noves societats, un 6,3% més que el 2024 i el volum anual més alt des del 2007. Durant els primers sis mesos d'aquest any, el nombre de constitucions ha accelerat encara més, amb 177 societats més que les 1.036 registrades entre gener i juny del 2025.
Fins ara, el millor primer semestre de la sèrie corresponia al 2016, quan es van posar en marxa 1.174 societats. El 2024 també havia deixat una xifra elevada, amb 1.147, abans que les constitucions baixessin un 9,7% l'any passat. Aquest 2026 s'han situat 39 societats per sobre del registre del 2016.
L'evolució mensual mostra que març ha estat el mes amb més constitucions, amb 245, seguit del febrer, amb 232, i el gener, amb 206. A l'abril se'n van crear 184, al maig 178 i al juny 168.
Les societats limitades concentren el creixement
Pràcticament totes les noves empreses adopten la forma de societat limitada. De les 1.213 creades durant la primera meitat de l'any, 1.207 corresponen a aquesta modalitat, prop del 99,5% del total. També s'han constituït dues societats anònimes i quatre de la resta de modalitats recollides per l'INE.
La composició és molt similar a la del mateix període del 2025, quan es van crear 1.032 societats limitades, una societat anònima i tres de les altres modalitats. Així, les limitades expliquen 175 de les 177 constitucions addicionals registrades aquest any.
El fort augment del nombre de societats no s'ha traslladat, però, al capital aportat en el moment de posar-les en marxa. Les empreses constituïdes a Girona han desemborsat 48,8 milions d'euros entre gener i juny, davant dels 70,7 milions del mateix període del 2025. Són prop de 21,9 milions menys, una reducció del 31%.
La diferència també es reflecteix en l'import mitjà. Si es divideix el capital desemborsat pel nombre de constitucions, la mitjana se situa aquest any en uns 40.200 euros per societat, davant dels aproximadament 68.200 euros dels primers sis mesos del 2025. Això representa una caiguda de prop del 41%.
També creixen les dissolucions
L'augment de les constitucions coincideix amb un repunt dels tancaments. Durant el primer semestre s'han comptabilitzat 384 societats dissoltes a Girona, 67 més que les 317 del mateix període de l'any passat. La pujada és del 21,1%.
És una de les xifres més elevades de la sèrie disponible per a una primera meitat d'any. Només el 2013 se'n van registrar més, amb 398. El 2022 n'hi havia hagut 378; el 2023, 298; i el 2024, 372.
Tot i l'increment de les dissolucions, el major volum de constitucions fa que la diferència entre les societats que es creen i les que desapareixen millori. El saldo entre constitucions i dissolucions arriba a 829 societats entre gener i juny, davant de les 719 de l'any passat. Només el primer semestre del 2016 presenta un balanç superior en la sèrie disponible, amb una diferència de 851 societats.
Les principals empreses creades
Del total de companyies creades en el primer semestre de l'any, n'hi ha una cinquantena que s'han constituït amb un capital superior als 50.000 euros. El capital declarat en conjunt per aquestes empreses s'acosta als 25 milions d'euros.
Segons el Butlletí del Registre Mercantil, les cinc constitucions de més volum són Hotel Bell.Aire 1967 SL, amb 3,96 milions; Inversiones Alipa HG SL, amb 3,686 milions; KSK 1956 SL, amb 3,322 milions; Punt de Serveis Casa Reus SRL, amb 1,776 milions; i Grup Tauler MKM Holding SL, amb 1,584 milions.
D'aquestes companyies més grans, un terç són societats holding, d'inversió o de gestió de participacions en altres empreses. Les vinculades a la promoció immobiliària i la construcció suposen al voltant d'un 25% de les cinquanta firmes més grans constituïdes el primer semestre. A continuació se situen les de transport i logística (14%) i les d'hoteleria, restauració i turisme (9%). En menor mesura hi trobem empreses del sector agroalimentari (5%) i de comerç (5%).
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