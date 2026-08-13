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L'IPC anual a les comarques gironines creix gairebé un punt al juliol i se situa en el 4,2%

En relació amb el mes de juny, els preus augmenten mig punt malgrat les rebaixes

Una persona obre el llum de casa.

Una persona obre el llum de casa. / Jordi Borràs

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ACN

ACN

Girona

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a les comarques gironines ha pujat gairebé un punt i se situa en el 4,2% interanual al juliol, nou dècimes més respecte al 3,3% interanual del juny. Darrere d'aquest increment hi ha la pujada dels preus dels subministraments (+7,7% anual). D'altra banda, la variació mensual de l'IPC indica que els preus han repuntat un 0,5% respecte al mes de juny. Un augment propiciat per l'encariment del transport i de l'energia, que s'han incrementat al voltant de dos punts amb la retirada dels ajuts del govern espanyol. A l'altra banda destaca la caiguda mensual dels preus de la roba i el calçat, que han baixat un 10,5%, gràcies a la campanya de rebaixes.

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