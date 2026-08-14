L'anomenat "Ikea xinès" obrirà una nova botiga a Barcelona
New Home ocuparà un espai històric de més de 2.000 metres quadrats a la capital
New Home, la cadena de basars de decoració i mobles ‘low cost’ que comença a ser coneguda popularment com l’«Ikea xinès», prepara l’obertura d’una nova botiga en un edifici emblemàtic i protegit de la ronda de Sant Antoni de Barcelona.
L’establiment ocuparà el número 66 de la via, a l’immoble construït al segle XIX que durant dècades va acollir l’antiga fàbrica i botiga de paraigües Pius Rubert Laporta i que, més recentment, va ser la botiga insígnia de la cadena catalana d’electrodomèstics Miró, que va fer fallida i va tancar definitivament.
Ara, aquest espai de més de 2.000 metres quadrats es prepara per convertir-se en un nou basar New Home, on es vendran articles de decoració, parament de la llar i productes per a la casa. La cadena també ofereix serveis com transport a domicili i muntatge de mobles, igual que el gegant suec.
La nova botiga de New Home, però, encara no apareix a Google Maps, ni tampoc al web ni a les xarxes oficials, si bé la societat NEW HOME SANT ANTONI S.L. sí que consta registrada amb domicili social a la ronda de Sant Antoni, 66.
Amb l’obertura d’aquest local, la cadena ampliarà la seva presència a la capital catalana, on ja té establiments a la Gran Via, 433; la Gran Via, 499; i el carrer del Comte d’Urgell, 20.
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