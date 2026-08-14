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L'anomenat "Ikea xinès" obrirà una nova botiga a Barcelona

New Home ocuparà un espai històric de més de 2.000 metres quadrats a la capital

Façana de l'antiga botiga Miró de la Ronda Sant Antoni, en una imatge del 2016.

Façana de l'antiga botiga Miró de la Ronda Sant Antoni, en una imatge del 2016. / NEUS MASCAROS / BCN

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Redacció

Redacció

Barcelona

New Home, la cadena de basars de decoració i mobles ‘low cost’ que comença a ser coneguda popularment com l’«Ikea xinès», prepara l’obertura d’una nova botiga en un edifici emblemàtic i protegit de la ronda de Sant Antoni de Barcelona.

L’establiment ocuparà el número 66 de la via, a l’immoble construït al segle XIX que durant dècades va acollir l’antiga fàbrica i botiga de paraigües Pius Rubert Laporta i que, més recentment, va ser la botiga insígnia de la cadena catalana d’electrodomèstics Miró, que va fer fallida i va tancar definitivament.

Ara, aquest espai de més de 2.000 metres quadrats es prepara per convertir-se en un nou basar New Home, on es vendran articles de decoració, parament de la llar i productes per a la casa. La cadena també ofereix serveis com transport a domicili i muntatge de mobles, igual que el gegant suec.

La nova botiga de New Home, però, encara no apareix a Google Maps, ni tampoc al web ni a les xarxes oficials, si bé la societat NEW HOME SANT ANTONI S.L. sí que consta registrada amb domicili social a la ronda de Sant Antoni, 66.

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Amb l’obertura d’aquest local, la cadena ampliarà la seva presència a la capital catalana, on ja té establiments a la Gran Via, 433; la Gran Via, 499; i el carrer del Comte d’Urgell, 20.

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