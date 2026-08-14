Les compravendes d’habitatges a Girona marquen el millor primer semestre des del 2007
La demarcació suma 7.592 operacions fins al juny i l’habitatge nou assoleix el volum més alt des del 2011
Durant el mes de juny, les comarques gironines van registrar 1.185 compravendes d'habitatges, un 6,7% més que el mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A més, en el primer semestre d'aquest any, s'ha assolit la millor dada de compravenda total d'habitatges dels ultims anys, sumant gairebé 7.600 operacions, només superada per les 9.890 compravendes en la primera meitat del 2007, el primer any de la sèrie històrica.
La superació del màxim recent del 2023 s'explica en part per l'habitatge nou, que ha assolit el seu nivell més alt des del 2011 i que ja representa el 22,4% de les vendes, 9,5 punts percentuals més que fa deu anys (12,9% el 2016). Malgrat aquesta fita, les accions de compravenda han perdut pistonada a mesura que ha passat l'any. Si al primer trimestre les vendes van pujar un 12,4% interanual, al segon el ritme ha baixat fins al 5,6% d'augment. L'habitatge protegit, per la seva banda, ha caigut amb força respecte del 2025 i el seu pes sobre el conjunt del mercat continua sent molt reduït, amb un 3,4% de les operacions del semestre.
Un juny que destaca
A nivell mensual, el juny de 2026 dona continuïtat al creixement registrat l'any passat. Girona va registrar 1.111 operacions el juny de fa un any, després de la caiguda que va patir el 2024, quan les vendes es van situar en 1.088 habitatges, lluny de les 1.272 del 2023. Amb les 1.185 transaccions d'enguany, la demarcació encadena ja dos exercicis consecutius de creixement interanual, després dels alts i baixos registrats els darrers anys.
Situat dins la sèrie històrica que l'INE publica des del 2007, el registre d'aquest juny és el quart més elevat dels darrers vint anys a la demarcació. Només el superen les xifres del 2007 (1.451 operacions), el 2023 (1.272) i el 2022 (1.202). És, per tant, el millor juny dels últims tres anys, mentre que la comparació amb els anys previs a la pandèmia confirma que el mercat gironí registra actualment volums de compravendes superiors als d'aquell període.
Més de 9.000 operacions a Catalunya
A Catalunya, la compravenda d’habitatges es va situar en 9.453 operacions al juny a Catalunya, la qual cosa suposa un lleuger increment del 0,1% respecte al mateix mes de l’any passat, però un creixement del 5,9% si es compara amb les 8.927 adquisicions de maig, segons dades provisionals publicades aquest divendres per l’INE, segons recull l'agència ACN.
La xifra suposa el nivell més alt en l’estadística per un mes de juny des del 2007. En l’evolució interanual, destaquen el descens del 8,4% dels habitatges nous, en paral·lel a una pujada de les operacions del 2,5% en habitatges usats. També s’ha registrat una caiguda del 15,3% interanual en l’adquisició dels habitatges protegits, mentre que augmenten els habitatges lliures, un 1,1%.
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