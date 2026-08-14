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Més de 1.000 treballadors gironins s'han format gratuïtament durant el 2025

La nova convocatòria per al curs 2026-2027 preveu un pressupost inicial de 9,5 milions d'euros, amb una previsió d'ampliació fins als 13 milions.

Fotografia d'uns alumnes estudiant en grup

Fotografia d'uns alumnes estudiant en grup / CC0

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Arnau Lara Masó

Arnau Lara Masó

Girona

1.050 persones treballadores arreu de les comarques gironines s'han pogut formar de forma gratuïta durant l'any 2025. Aquesta oportunitat ha sorgit arran de la convocatòria de subvencions per a programes formatius dins del sistema de formació professional. La mesura, impulsada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, ha donat una nova possibilitat a 18.921 persones d'edats i situacions heterogènies a Catalunya.

En l'àmbit demogràfic català, la franja majoritària d'alumnes que van aprofitar la convocatòria van estar entre els 45 i 54 anys (29,8%), seguida del grup entre 35 i 44 anys (26,4%) i entre 25 i 34 anys (21,7%). En el marc del gènere, la gran majoria (12.745) eren dones, 6.163 homes i 13 persones que s'identificaven com a no binàries. A més, el 22,1% dels participants no tenien cap titulació abans, seguit de gent amb títol de batxillerat (16,6%), títol universitari (15,9%) i graduat escolar (15,2%). Dels gairebé 19.000 treballadors, prop del 5% ho eren per compte propi.

La família professional amb més participants va ser, amb molta diferència, serveis socioculturals i a la comunitat (47,08%), acompanyada per administració i gestió (12,8%), seguretat i medi ambient (8,1%), comerç i màrqueting (5,3%) i sanitat (5,24%). Quant a la modalitat, el 47,8% van fer el curs presencialment, el 30,08% en teleformació i el 22% en modalitat presencial adaptada a aula virtual.

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El Consorci ha obert la nova convocatòria per al curs 2026-2027, per la qual es preveu un nombre similar d'alumnes que l'any anterior. El pressupost inicial serà de 9,5 milions d’euros, però es preveu una ampliació fins als 13 milions abans de finalitzar l’any. Les convocatòries inclouen, a més, una reserva per a cursos de català, per la qual es reserven 1,5 milions d'euros amb plaça per a fins a un miler de persones. L'any passat un 6% van fer formació en competències clau de llengües (anglès i francès, 1.146 persones) i l’1,7% va acollir-se a la formació en català (338 persones).

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