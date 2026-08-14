Vueling recupera la ruta entre Barcelona i Madrid
La programació està dissenyada, entre altres coses, per facilitar els desplaçaments d’anada i tornada el mateix dia
Cristina Buesa
Vueling tornarà a operar la ruta entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d’octubre. L’aerolínia ho ha anunciat aquest dijous en un comunicat, en el qual informa que els vols ja estan disponibles per a la compra fins al 29 de març del 2027. La companyia recuperarà així una connexió que va deixar d’operar a finals de març, després d’haver-la reprès temporalment al febrer per reforçar les alternatives de transport entre les dues ciutats davant les limitacions que afectaven les connexions ferroviàries. L’operativa es va prolongar posteriorment fins al 29 de març a causa de l’elevat volum de desplaçaments.
Segons han informat, durant la major part d’octubre Vueling oferirà 10 freqüències setmanals. Hi haurà dos vols diaris de dilluns a dijous, un al matí i un altre a la tarda, a més d’una connexió els divendres i una altra els diumenges. A partir del 31 d’octubre, la companyia elevarà l’oferta a 11 freqüències setmanals i incorporarà els dissabtes. Mantindrà dos vols diaris de dilluns a dijous i un diari de divendres a diumenge. La programació està dissenyada, entre altres coses, per facilitar els desplaçaments d’anada i tornada el mateix dia.
A l’octubre, els primers vols de dilluns a dijous sortiran de Barcelona entre les 07.20 i les 07.30 hores, mentre que des de Madrid partiran entre les 09.25 i les 09.40 hores. A la tarda, els horaris seran les 18.35 hores des de Barcelona i entre les 20.35 i les 20.45 des de Madrid.
Augment de la demanda
La decisió de recuperar la connexió respon, segons Vueling, a l’augment de la demanda entre les dues ciutats, especialment entre els passatgers que viatgen per motius professionals. Una de les claus d’aquest trajecte és precisament poder competir amb el tren per viatjar d’anada i tornada en un sol dia.
L’aerolínia ja va recórrer a aquesta ruta a inicis d’any amb la finalitat d’ ampliar les opcions de mobilitat quan les connexions ferroviàries es van veure limitades.
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