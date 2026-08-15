CaixaGuissona obrirà la seva primera oficina a Girona
L’entitat del grup bonÀrea s’instal·larà al carrer Emili Grahit i ampliarà una xarxa que ara compta amb cinc sucursals
CaixaGuissona obrirà una oficina a la ciutat de Girona, la primera que tindrà al conjunt de les comarques gironines. L'entitat financera s'instal·larà al carrer Emili Grahit i ampliarà així una xarxa formada actualment per cinc sucursals, situades a Guissona, Barcelona, Lleida, Reus i Manresa. Aquesta última, oberta durant el 2025, és la incorporació més recent i dona servei a més de 6.700 clients.
L'entitat va néixer el 1963 i forma part del grup bonÀrea. L'arribada a les comarques gironines es produeix després d'un exercici de creixement per a CaixaGuissona. Segons recull l'agència ACN, l'entitat va tancar el 2025 amb un benefici net de 19,3 milions d'euros, una xifra que suposa un nou rècord en la seva història i un 23,4% més que l'exercici anterior. Durant l'any també va incorporar 12.312 clients nous i va superar els 108.000.
El director general de CaixaGuissona, Martí Bravo, va assegurar que "el 2025 confirma la solidesa" del model de l'entitat i la seva capacitat "per continuar creixent amb criteri, eficiència i una proposta de valor clara i diferencial".
Més de 2.600 milions de volum de negoci
La xifra de negoci de CaixaGuissona, que integra els dipòsits i els préstecs gestionats de clients i socis, va arribar als 2.678 milions d'euros el 2025, amb un augment internual del 16,62%. Els actius administrats es van situar en 2.275 milions, un 16,78% més.
El crèdit concedit a clients també va créixer un 14,95%. Al llarg de l'exercici, l'entitat va incrementar un 83% el volum de finançament atorgat i un 29% el nombre d'operacions formalitzades. En total, va concedir 221 milions d'euros als seus clients. El patrimoni net de CaixaGuissona es va situar en 150 milions d'euros al tancament del 2025. La ràtio de solvència CET1 va ser del 21,54%, per sobre dels requeriments del supervisor, mentre que la morositat es va mantenir en l'1,46%, per sota del 2,71% de mitjana del sistema bancari espanyol.
L'ampliació de la xarxa física conviu amb el pes dels canals digitals en l'operativa de CaixaGuissona. Prop del 99% de les operacions dels seus clients es duen a terme per aquesta via, mentre que l'entitat compta amb un equip de 75 professionals.
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