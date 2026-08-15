L'ACA atorga una desena d'ajuts a Girona per cobrir el cost del transport d'aigua amb camions cisterna i obres d'emergència
S'han finançat despeses d'ens locals entre el gener del 2025 i el febrer del 2026
ACN
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resolt la línia d'ajuts destinada al finançament d’actuacions d’emergència per garantir el subministrament d’aigua als municipis i ens locals, atorgant un total de 48 ajuts amb una inversió superior als 635.000 euros. La convocatòria ha cobert els costos dels ens locals pel transport d'aigua en camions cisterna, l'execució d'obres d'emergència i la reparació de captacions afectades per inundacions. Els ajuts han cofinançat despeses dutes a termes entre l'1 de gener del 2025 i el 28 de febrer del 2026. Per províncies, dels prop de 50 ajuts, 19 han beneficiat les comarques de Tarragona; 11 a les de Lleida, 10 a les de Girona i 7 a les de Barcelona.
S'ha previst un atorgament màxim de 100.000 euros per sol·licitud, en funció de la població censada, podent arribar a subvencionar fins al 95% del cost total de l’actuació. Del total dels ajuts atorgats, 29 corresponen al finançament del transport d’aigua en camions cisterna, 15 a l’execució d’obres d’emergència, mentre que els tres ajuts restants contemplen tant el transport d’aigua com l’execució d’obres d’emergència.
A banda del finançament d'actuacions d'emergència, també s’han previst en aquesta línia d’ajuts les actuacions destinades a implantar les instal·lacions necessàries per connectar l'aigua crua de camions cisterna a la planta potabilitzadora i d'aigua potable als dipòsits de capçalera, la compra i el lloguer d'equips de potabilització de l'aigua, l'execució de pous d'investigació o la compra i el lloguer de grups electrògens, bateries o panells solars per al servei d'abastament d'aigua en alta.
10,7 milions des del 2022
Entre el 2022 i el 2026 l'ACA ha atorgat un total de nou línies d'ajuts d’aquesta tipologia, amb una aportació total superior als 10,7 milions d'euros i atorgant 470 ajuts. Precisament els darrers dies l'ACA ha obert una nova convocatòria per a finançar els costos del transport d’aigua en camions cisterna i l’execució d’obres d’emergència.
Via: Regió7
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