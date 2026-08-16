Els Verds-Alternativa Verda carrega contra l'allargament de la vida útil de la nuclear d'Alamaraz
Ho considera una "vergonyosa claudicació política davant les pressions exercides per l’oligarquia elèctrica, la patronal CEOE, el Foro Nuclear i el lobby atòmic europeu"
"La decisió del govern Sánchez d’allargar la vida útil dels dos reactors nuclears d’Almaraz fins al 2030 és una vergonyosa claudicació política davant les pressions exercides per l’oligarquia elèctrica, la patronal CEOE, el Foro Nuclear i el lobby atòmic europeu liderat per Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió" assegura Els Verds-Alternativa Verda en un comunicat.
Segons la seva opinó, es tracta d'una decisió que actua de “tapadora” per allargar la vida útil de les centrals d’Ascó i Vandellòs i alhora satisfer a les “big-tech” i els projectes de centres de dades i gigafactories d’intel·ligència artificial que esperen consumir l’electricitat nuclear.
"Suposa alhora un incompliment del pacte del tancament de les nuclears que va signar Teresa Ribera, ministra de Transició Ecològica, amb Iberdrola, Endesa i Naturgy el 29 de gener del 2019", afegeix la formació.
El mateix temps, asseguren que la decisió del govern suposa un atac a la línia de flotació de la transició energètica i a l’economia del “tot solar” que endarrerirà la mitigació i adaptació al canvi climàtic; incrementarà el risc d’un accident nuclear i acumularà nous estocs de residus altament radioactius.
"L’allargament de la vida útil de la central nuclear d’Almaraz és un error històric que reforça l’autoritarisme i el centralisme de la gestió energètica. El futur de l’energia nuclear hauria de ser decidit, com sempre hem defensat, mitjançant un referèndum popular com s’ha fet en altres països", conclou el comunicat de la formació.
- L’avís d’un expert en seguretat sobre un hàbit molt habitual: «No deixis la clau posada al pany a la nit»
- Un ensurt amb una serp acaba amb una dona rescatada en helicòpter a Queralbs
- Necrològiques del 15 d'agost de 2026
- Si veus això a la cafetera d’un bar, pensa-t’ho abans de demanar un tallat; pot ser perillós
- Les xarxes socials dicten sentència: Aquesta és la millor fotografia de l’eclipsi solar
- Ángeles Blanco demana deixar de presentar amb Carlos Franganillo per no competir amb el seu marit, Vicente Vallés
- Banyoles ha donat de baixa del padró 512 persones en els darrers dos anys i mig
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, revela quin és el millor moment per demanar la jubilació anticipada