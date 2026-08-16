Girona acumula més de 14.000 habitatges nous sense vendre
L’estoc creix lleugerament en l'ultim any i és la desena província de l’Estat amb més obra nova pendent de trobar comprador
Més de 14.000 habitatges nous continuen sense trobar comprador a les comarques gironines. En concret, les últimes dades del Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana situen l’estoc de la demarcació en 14.113 immobles, 71 més que un any abans, amb un lleuger increment del 0,51%. La xifra manté Girona entre els territoris amb més obra nova pendent de venda de l’Estat. En concret, és la desena província d’Espanya amb un volum més elevat i concentra el 3,12% del total estatal.
Per calcular aquesta bossa d’habitatges nous sense vendre, l’estudi utilitza mètodes indirectes basats en la informació que proporcionen diferents fonts administratives. D’una banda, es tenen en compte els certificats de final d’obra dels arquitectes tècnics, corregits per descomptar les autopromocions, les cooperatives i les comunitats de propietaris, i publicats pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, com a indicador dels habitatges acabats. De l’altra, per estimar les vendes d’habitatge de nova construcció s’utilitzen les compravendes recollides a l’estadística de transaccions immobiliàries del Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana.
D’acord amb aquesta metodologia, l'informe calcula que a Espanya hi ha 452.670 habitatges nous sense vendre, un 0,57% menys que els 455.280 de l’any anterior. Madrid encapçala la llista amb 66.627 habitatges nous sense vendre, després d’un augment del 6,53%, seguida de Barcelona, amb 52.286, un 3,98% més. A continuació apareixen Alacant, amb 25.131; Sevilla, amb 22.447; Castelló, amb 21.838; Toledo, amb 20.823, i Santa Cruz de Tenerife, amb 18.788.
Just per davant de Girona se situen València, amb 15.663 habitatges després d’una caiguda del 15,13%, i Múrcia, amb 15.442 i un descens del 12,21%. Immediatament per darrere de Girona hi ha Almeria, amb 13.371.
Segona a Catalunya
Dins de Catalunya, només Barcelona supera Girona en volum d’habitatge nou sense vendre. Per darrere de les comarques gironines hi ha els 9.588 immobles de Tarragona i els 9.491 de Lleida.
En conjunt, Catalunya acumula 85.478 habitatges nous sense vendre, un 2,38% més que l’any anterior, i concentra el 18,88% de tot l’estoc espanyol. L’evolució ha estat desigual entre les quatre demarcacions. Barcelona registra una pujada del 3,98%; Lleida, de l’1,66%, mentre que Tarragona presenta un descens del 2,4%.
La posició gironina destaca encara més quan l’estoc es posa en relació amb el conjunt d’habitatges de la demarcació. Els immobles nous pendents de venda representen el 2,74% del parc residencial gironí, per sobre de l’1,67% de mitjana espanyola i també del 2,15% del conjunt de Catalunya.
Amb aquest percentatge, Girona és la novena província de l’Estat on l’estoc d’habitatge nou té més pes sobre el parc residencial. Per davant hi ha Castelló, amb un 4,85%; Toledo, amb un 4,67%; La Rioja, amb un 4,17%; Lleida, amb un 3,67%; Santa Cruz de Tenerife, amb un 3,46%; Ciudad Real, amb un 3,09%; Almeria, amb un 3,04%, i Terol, amb un 2,79%.
Preus i activitat constructora
L’estudi no determina els motius que expliquen l’estoc gironí, de manera que les dades no permeten establir una relació directa entre aquests 14.113 habitatges pendents de venda i l’evolució actual del mercat. Hi ha, però, alguns indicadors que ajuden a situar la xifra en context, entre els quals destaquen l’encariment de l’obra nova i l’activitat constructora.
El preu mitjà de l’habitatge d’obra nova a Girona es va situar en 271.470 euros el 2025, un 19,37% més que l’any anterior, d’acord amb les dades de compravendes de la Generalitat difoses pel Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona. L’increment va ser el més elevat entre les quatre demarcacions catalanes.
Al mateix temps, l’activitat constructora manté un volum elevat. Els projectes d’habitatges de nova creació visats a les comarques gironines van créixer amb força durant el 2025. En concret, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) en va comptabilitzar 2.802, un 34,4% més que l’any anterior i la xifra més elevada des de la crisi del 2008. L’expresident de la demarcació de Girona del COAC, Marc Riera, assenyalava que el 2025 "consolida una tendència de creixement continuat". Els arquitectes advertien, però, que aquest volum encara es manté per sota de les necessitats de la província i dels objectius fixats pel Pla Territorial Sectorial d’Habitatge de Catalunya.
Aquesta tendència s’ha mantingut durant la primera meitat del 2026. Entre gener i juny s’han visat 1.517 habitatges de nova creació a les comarques gironines, un 0,66% més que en el mateix període de l’any passat. Girona concentra el 19,2% dels habitatges visats a Catalunya durant aquests sis mesos, d’acord amb el COAC.
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