Girona és una de les províncies amb més habitatges de luxe a la venda
La província suma 2.123 immobles anunciats per més d’un milió d’euros i 263 propietats que superen els tres milions
El mercat de l’habitatge de luxe té a Girona un dels seus principals focus a Espanya.La província suma 2.123 immobles anunciats per més d’un milió d’euros, el 5% de tota l’oferta estatal en aquesta franja de preus, una xifra que la col·loca com la sisena amb més habitatges d’aquest tipus, segons dades del portal Idealista. Només Màlaga, Madrid, Balears, Barcelona i Alacant en tenen més.
Les dades mostren una forta concentració d’aquest tipus d’habitatge en un nombre reduït de territoris. Al conjunt d’Espanya hi havia 46.454 habitatges anunciats a finals de juny per més d’un milió d’euros i les sis primeres províncies, entre les quals figura Girona, n’aplegaven 39.889, prop del 86% de tota l’oferta.
La distància amb els principals mercats, però, és considerable. Màlaga lidera la classificació amb 9.472 habitatges de més d’un milió d’euros, el 20% del total, seguida molt de prop de Madrid, amb 9.276 i també un 20%. Les Balears en concentren 8.060, el 17%, mentre que Barcelona en suma 5.492 i Alacant, 5.466, totes dues amb un pes pròxim al 12%. A continuació apareix Girona amb els seus 2.123 anuncis.
Per darrere de les comarques gironines, Santa Cruz de Tenerife comptabilitza 1.324 habitatges de més d’un milió d’euros, el 3% del total estatal. València en té 942 i Cadis, 813, totes dues amb un pes del 2%. Més avall apareixen Las Palmas, amb 467; Biscaia, amb 340, i Guipúscoa, amb 327.
La fotografia ha canviat lleugerament respecte de l’any passat. Aleshores, Girona tenia 2.600 habitatges anunciats per més d’un milió d’euros, mentre que ara en suma 2.123. Això suposa 477 immobles menys, una caiguda de més del 18% en un any. La demarcació manté, malgrat tot, la sisena posició estatal, tot i que el seu pes sobre el conjunt de l’oferta ha passat del 6% al 5%.
L’evolució gironina contrasta amb la del conjunt d’Espanya, on l’oferta d’habitatges per sobre del milió d’euros ha augmentat. El total ha passat dels 43.707 immobles de l’any passat als 46.454 actuals, 2.747 més, un increment de prop del 6%.
Més de 250 habitatges per sobre dels tres milions
La presència de Girona entre els principals mercats immobiliaris de preus elevats es manté quan el focus es posa en el segment més exclusiu. A finals de juny hi havia 263 habitatges anunciats a la província per més de tres milions d’euros, el 3% dels 10.511 que hi havia disponibles al conjunt d’Espanya.
També en aquesta franja l’oferta gironina ha disminuït respecte de fa un any. La província ha passat dels 293 habitatges de més de tres milions d’euros anunciats aleshores als 263 actuals. Són 30 immobles menys, una reducció de poc més del 10%. Malgrat el descens, Girona manté la sisena posició estatal i el mateix pes del 3% sobre el conjunt.
De nou, l’evolució és oposada a la registrada a Espanya. El nombre d’habitatges anunciats per més de tres milions d’euros ha passat dels 8.725 de l’any passat als 10.511 actuals, un augment de més del 20%.
En aquesta franja, Màlaga encapçala ara clarament la classificació amb 3.671 propietats, el 35% del total, seguida de les Balears, amb 2.942 i un 28%. Madrid ocupa la tercera posició amb 1.830 habitatges.
L’ordre també ha canviat respecte de l’any passat, quan les Balears lideraven aquest segment amb 3.005 anuncis i un 34% del total, per davant de Màlaga, que en tenia 2.721 i concentrava el 31%. Madrid en comptabilitzava aleshores 1.021.
A més distància apareixen actualment Barcelona, amb 608 immobles anunciats per sobre dels tres milions d’euros, i Alacant, amb 506. Just després se situa Girona, amb 263, per davant de Santa Cruz de Tenerife, que en comptabilitza 247, i Cadis, amb 232.
El salt és important respecte a la resta de territoris. València, que té 942 habitatges anunciats per més d’un milió d’euros, només en comptabilitza 47 per sobre dels tres milions. Las Palmas en suma 37; Guipúscoa, 21, i Sevilla, 20.
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