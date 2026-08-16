Dos olotins creen Roam2Go per facilitar la connexió a internet a l'estranger amb eSIM
Dos joves de la Garrotxa han convertit una anècdota de viatge en un negoci d'eSIMs que ja truca a la porta de les agències de viatge gironines
Amb marges mínims i sense cobrar sou, aposten pel tracte personal per fer-se un lloc davant dels grans del sector
Joan de Castro i Casadevall
Només necessitaven un viatge amb amics a Punta Cana que ho va descadenés tot. Dels cinc companys, tots van comprar diferents proveïdors d'eSIM i a cap d'ells els va funcionar de manera satisfactòria. Tan a David com Marc van pensar al moment que "allò havia de ser més fàcil". D'aquella frustració compartida en va néixer Roam2Go, l'empresa que dos garrotxins van fundar a partir de una idea que rumiaven des de feia temps. Avui, encara sense cobrar cap sou i competint amb marges de benefici mínims, intenten fer-se un espai en un sector dominat per multinacionals amb pressupostos publicitaris milionaris.
Acabar amb la incomoditat
La d'eSIM és una tecnologia que permet connectar-se a Internet a l'estranger sense haver de comprar una targeta física en arribar al destí, i que en els últims anys ha guanyat terreny entre els viatgers que volen evitar el roaming. Però el mercat, com han explicat els fundadors al Diari de Girona, és desigual i depèn de la regió on s'utilitzi la eSIM. No tots els proveïdors funcionen igual de bé a tots els països, i això és precisament el que van patir personalment a República Dominicana.
Un dels cofundadors, Marc Bramon Prat, regenta una empresa dedicada a la instal·lació de fibra òptica i telefonia i per tant, que ja tenia experiència en el sector de les telecomunicacions. Entre tots dos van decidir intentar eliminar el neguit d'abans de viatjar de saber quin proveïdor d'eSIM funcionarà realment bé al destí escollit.
La resposta que van trobar no va ser triar un únic proveïdor, sinó agrupar-ne muntanyes. Roam2Go treballa actualment amb més de cinquanta proveïdors internacionals, organitzats per regions i països, i ha desenvolupat un sistema propi d'intel·ligència artificial que compara constantment els preus de cadascun per oferir sempre el més competitiu. El client final però, no rep res d'aquest procés, només veu un codi QR. Independentment de quin operador hi ha al darrere, sempre es veu la mateixa imatge de marca. "És com la borsa", explica Marc Bramon, els preus poden "pujar o baixar d'un dia per l'altre segons el proveïdor" i el sistema s'encarrega d'ajustar-ho .
Marges mínims, creixement per volum
Roam2Go es basa el seu model de negoci en un marge de benefici reduït que es compensa amb molta venta d'existències. "Anem amb marges molt, molt petits", reconeixen els fundadors, que atribueixen aquesta estratègia a la necessitat de competir amb operadors que compren a una escala molt superior. Aquest marge ajustat és també la raó perquè, mig any després de començar a gestar el projecte i després del llançament oficial del 26 de maig d'aquest any, encara no han obtingut beneficis per a ells mateixos. Les retribucions que han guanyat durant aquests primers mesos les han reinvertit en l'empresa. Tota la facturació, l'atenció al client i la gestió tècnica del dia a dia la fan ells mateixos, en paral·lel a les seves altres ocupacions.
Aquesta manca de marge els obliga també a triar amb cura on inverteixen els recursos disponibles. Una de les vies d'inversió ha sigut les campanyes de publicitat a Google Ads. Tot i la inversió contundent, que els han costat més del que esperaven, han vist que estan atrapats en una competència directa amb empreses que diposen de molts més diners per destinar a la publicitat: "estàs competint amb gent que té un pressupostos de milions d'euros de Google Ads". Per això, en comptes de lliurar-se a una guerra pel SEO que difícilment podrien guanyar, han optat per una via alternativa i més d'acord amb els seus ideals com és el mercat local.
Agències de viatges i creadors de contingut
Si hi ha un pilar sobre el qual Roam2Go ha decidit apostar les primeres pases del creixement, aquest és el de les agències de viatges. L'empresa els ha desenvolupat una plataforma pròpia de venda amb un codi de descompte particular per a cada agència, que a canvi s'embutxaca una comissió per cada venda. El sistema no requereix que l'agència gestioni res més enllà de facilitar el codi al client, aconseguint una acollida "molt bona" segons Marc i David.
Viatges Jet-Lag, a Girona, ha estat una de les primeres agències a confiar-hi, i altres establiments de la demarcació que treballaven amb competidors han acabat decantant-se per Roam2Go en saber que era una empresa de proximitat: "s'ha de mantenir el tracte de proximitat amb les agències, són la base del projecte actualment".
Aquesta mateixa lògica de proximitat s'estén a col·laboracions amb creadors de contingut i bloggers de viatges. Per exemple, El món ens espera és un blog dedicat a viatgers que ja inclou un codi promocional per comprar eSIMs de Roam2Go. També és el cas de la Chunzi, resident a Olot i especialitzada en viatges a la Xina, lidera el projecte All ways China. Es tracta d'una agència de viatges que garanteix una visita al país xinès "feta a mida" ja que la Chunzi, essent nascuda allà, coneix en profunditat la cultura, contactes locals i com funcionen. A part d'organitzar els intineraris, la seva web i perfils de les xarxes socials ja conten amb un descompte per Roam2Go.
Els fundadors admeten que amb els grans influencers, aquells amb més de 150.000 seguidors, resulta gairebé impossible competir. Malauradament molts ja tenen acords de pagament amb empreses de la competència, que poden arribar a pagar 500 euros per una simple història a Instagram de 24 hores.
Provar-ho tot
Un dels trets que més reivindiquen els fundadors és la comprovació pràctica de cada eSIM abans d'oferir-la als clients. Al començar l'empresa, David i Marc donaven a familiars, amics i coneguts targetes d'eSIM de regal. A canvi, només calia explicar quina havia sigut l'experiència del servei al destí. Aquesta pràctica els ha permès detectar problemes concrets, com el cas d'un proveïdor que funcionava correctament a tot Mèxic excepte a la zona turística de Tulum. En detectar la incidència, van retirar l'operador del catàleg per a tot el país per evitar possibles complicacions en el futur. "No li podem demanar al client si anirà a la zona de Tulum per assegurar que funcioni" confessa Bramon.
El cas més il·lustratiu, però, és la Xina, on el bloqueig governamental impedeix l'ús d'aplicacions com Google Maps, WhatsApp o Instagram sense un VPN. Per suplir la demanda, Roam2Go ha seleccionat específicament proveïdors que enruten el trànsit a través d'altres països, evitant així el tallafocs xinès i permetent que el viatger utilitzi aquests serveis amb normalitat. Les agències de viatge confirmen que ha pujat la demanda dels destins asiàtics, amb especial èmfasi a la Xina. Segons els fundadors de Roam2Go, molts viatgers estan substituint el clàssic Japó per la Xina, perquè "és bastant més barat tot allà".
Fer-ho tot sols
Construir la plataforma des de zero ha estat, admeten els dos socis, el repte més gran del projecte. Sense contractar cap desenvolupador extern, el projecte ha volgut mantenir un fort caire autodidacta durant gran part del procés. Bramon i Pérez han hagut d'aprendre a gestionar aspectes que van des de la programació de la web fins a qüestions fiscals i de facturació internacional. Ells ho autodefineixen com que han fet un "autèntic curs accelerat" après a través d'Internet i dividint-se les tasques depenent de les fortaleses de cadascú. Marc, pel seu bagatge com a enginyer d'electrònica, un s'ha fet càrrec de la part més tècnica, mentre que David ha assumit el pes dels preus i la gestió econòmica.
El que no falta mai, bromegen els dos olotins, és el suport mutu. Depenent del moment ha hagut de recolzar-se entre elles amb ajuda "tècnica", en altres casos el suport es purament emocional. Treballar entre amics també consideren que els juga a favor: "sabem cadascú on l'altre pot fallar i cada vegada que fem una venda és una alegria". Marc, en una entrevista telemàtica, ja que ell i David estaven de vacances junts, admet que quan es comperteix un projecte és "millor si és amb algú proper".
Els reptes que vénen
Consolidades ja les primeres aliances amb agències de viatges, els fundadors de Roam2Go tenen clar cap on volen dirigir els pròxims passos. Els garrotxins volen convertir el canal de les agències en una base estable pel negoci i, a partir d'aquí, apropar-se al client final. Segons el seu plantejament, això implicarà invertir més en publicitat i en trànsit orgànic, per tal d'aconseguir que els usuaris arribin directament al cercador sense passar per un intermediari. Tanmateix, aquest torna a ser un escenari on es fa evident la desproporció de recursos respecte als grans competidors del sector.
L'horitzó al que aspiren és a deu anys vista, amb l'objectiu de consolidar-se com una marca d'itinerància de referència dins l'Estat. De moment, però, el repte immediat continua sent el de sempre en qualsevol projecte incipient: créixer sense perdre el control, mantenir la qualitat del servei i, algun dia, poder viure'n.
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