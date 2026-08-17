Girona suma 13 projectes per renovar i ampliar l’oferta hotelera
Les reformes concentren la major part de les actuacions previstes a les comarques gironines
El sector hoteler de les comarques gironines té 13 projectes sobre la taula per renovar establiments existents o incorporar nova oferta. D’aquests, 11 corresponen a reformes i 2 a nous desenvolupaments, d’acord amb la nova edició de l'informe "The Hotel Property Telescope 2026", elaborat per EY-Parthenon. Girona és, amb aquestes xifres, la segona província catalana amb més iniciatives identificades, només per darrere de Barcelona.
La distància respecte de Barcelona és, però, notable. La demarcació barcelonina concentra 27 projectes, amb un repartiment gairebé equilibrat entre 13 reformes i 14 nous desenvolupaments. Per darrere de Girona apareixen Tarragona, amb 7 iniciatives (4 reformes i 3 de noves), i Lleida, amb 5 (4 reformes i 1 nou projecte).
Prop de 6.000 habitacions en reforma a Catalunya
L’informe no concreta quins establiments gironins formen part d’aquestes actuacions ni el nombre d’habitacions que afecten. Tanmateix, en el conjunt de Catalunya, EY-Parthenon identifica 32 projectes de reforma hotelera que afecten 5.886 habitacions. Aquesta xifra equival a prop del 15% dels 212 projectes de renovació detectats al conjunt d’Espanya i a aproximadament el 20% de les més de 30.000 habitacions incloses en actuacions d’aquest tipus arreu de l’Estat.
Una part important d’aquestes obres es concentra en les categories superiors. Dels 32 projectes catalans, 18 corresponen a hotels de 4 i 5 estrelles, amb 4.204 habitacions afectades. Això representa més del 70% de totes les habitacions incloses en reformes a Catalunya.
Álvaro Monreal, director d’estratègia i transaccions de l’àrea immobiliària d’EY-Parthenon, afirma que "la competitivitat futura del sector hoteler passa no només per desenvolupar nous projectes, sinó també per transformar i adaptar l’oferta existent a les noves expectatives dels viatgers".
A les reformes s’hi afegeixen 20 nous projectes hotelers en desenvolupament a Catalunya, amb una previsió conjunta de 2.286 habitacions. La meitat corresponen a establiments de 4 i 5 estrelles, que concentren prop del 60% de les futures habitacions identificades.
En total, Catalunya suma 52 projectes entre reformes i nous desenvolupaments, que afecten més de 8.100 habitacions. Xavier Trias Arraut, soci director d’EY Catalunya i responsable del sector hoteler, relaciona el volum de projectes amb la maduresa del mercat hoteler català i amb la confiança que inversors i operadors mantenen en aquests actius.
2.400 milions d’inversió hotelera a Espanya
Les actuacions identificades a Catalunya s’emmarquen en un mercat estatal que ha mobilitzat 2.400 milions d’euros d’inversió hotelera durant el primer semestre de 2026. El capital estatal representa aproximadament el 65% del volum invertit, mentre que els family offices, els patrimonialistes i els inversors especialitzats tenen cada vegada més presència en les operacions analitzades per EY-Parthenon.
El sector hoteler també concentra una part significativa del crèdit immobiliari. L’informe assenyala que els hotels van representar aproximadament el 45% del nou finançament concedit dins del mercat immobiliari espanyol el 2025.
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