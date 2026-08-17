El repte dels 500 litres diaris d’aigua
Un estudi amb participació de la Cambra de Comerç de Girona alerta que un turista allotjat en un hotel de luxe a Catalunya pot arribar a consumir cinc vegades més aigua que un resident i situa la Costa Brava entre els territoris especialment sensibles
O. P.
L’aigua concentra bona part de les contradiccions de la transició sostenible. A les comarques gironines, on una part considerable de l’activitat turística es concentra precisament durant els mesos més secs de l’any, aquesta qüestió adquireix una dimensió particular.
L’estudi del projecte Galop -en què participa la Cambra de Comerç de Girona- assenyala que els sectors de l’allotjament i la restauració són importants consumidors d’aigua i que l’elevada concentració d’establiments turístics incrementa la pressió sobre els recursos hídrics, especialment durant els mesos de juliol i agost. Al mateix temps, Catalunya, Andorra i Occitània estan cada vegada més exposades a episodis de sequera i onades de calor.
El document utilitza una xifra especialment gràfica per dimensionar aquesta pressió: a Catalunya, un turista allotjat en un hotel de luxe pot arribar a consumir fins a 500 litres d’aigua al dia, cinc vegades més que un resident. L’informe destaca específicament la Costa Brava entre les zones on aquest consum resulta especialment preocupant per la limitació dels recursos hídrics.
La dada, però, s’ha d’interpretar amb cautela. No correspon al consum mitjà de tots els turistes ni de tots els hotels de la Costa Brava, sinó que és el màxim que l’estudi atribueix al segment de luxe. De fet, els autors reconeixen que la manca de dades específiques per sectors i territoris obliga, en diversos apartats, a recórrer a aproximacions qualitatives o a estimacions d’impacte, en lloc de disposar sempre de mesuraments empírics homogenis.
Tanmateix, el problema que assenyala va més enllà d’una xifra concreta. El turisme necessita aigua just quan la demanda també és més elevada al conjunt del territori. Habitacions, dutxes, bugaderies, cuines, piscines, jardins i serveis de neteja converteixen la gestió hídrica en una variable econòmica de primer ordre per als establiments. A això s’hi afegeix el tractament de les aigües residuals, especialment rellevant en destinacions amb una forta concentració estacional de població.
L’estudi no planteja una única gran solució, sinó un conjunt de mesures que, aplicades de manera acumulativa, poden reduir el consum. Entre les recomanacions per als hotels i restaurants hi ha instal·lar limitadors de cabal a les aixetes i les dutxes, revisar periòdicament les instal·lacions per detectar i reparar fuites, captar aigua de pluja i implicar els clients en l’estalvi. En alguns casos, també proposa implantar sistemes de reutilització i recuperació d’aigua.
Un dels exemples que recull el document és el de l’hotel Can Buch, a Sant Aniol de Finestres, que assegura que més de la meitat de l’aigua que consumeix procedeix de la pluja recollida a les cobertes dels edificis. L’informe també destaca el projecte Wat’Savereuse, en què participen Catalunya i Occitània i que té com a objectiu difondre bones pràctiques de gestió de l’aigua en el sector turístic.
En el marc d’aquesta iniciativa, promoguda a l’inici de la dècada, es van reunir autoritats locals, agències de l’aigua i professionals del turisme per dur a terme diverses campanyes de sensibilització. El projecte parteix d’una constatació: l’aigua no era una prioritat fa vint anys. La voluntat d’impulsar projectes d’economia circular és comuna al sector turístic, però, mentre que les grans cadenes disposen de capacitat financera per tirar-los endavant, als petits establiments familiars els resulta més difícil afrontar aquestes inversions.
En el projecte Galop, els tallers amb empreses confirmen que la qüestió ja forma part de la gestió ordinària dels negocis. Entre les actuacions esmentades pels participants del sector de l’allotjament i la restauració hi ha la instal·lació d’airejadors per estalviar aigua, la reutilització de l’aigua de pluja per al reg i la comunicació amb les administracions per detectar fuites. La gestió eficient de l’aigua i l’energia figura entre les prioritats assenyalades pel sector.
Però aquí reapareix el mateix problema que travessa tot l’estudi. Estalviar aigua no consisteix només a demanar als clients que reutilitzin les tovalloles. Les actuacions que permeten reduccions estructurals poden exigir obres, dipòsits, canalitzacions, sistemes de monitoratge, equips de reutilització i manteniment especialitzat. És a dir, requereixen inversió i coneixements tècnics.
No és casualitat, per tant, que quan les empreses enumeren el suport que necessiten per continuar avançant hi aparegui explícitament l’ajut econòmic i financer per reduir el consum d’aigua, juntament amb l’accés a tecnologies de gestió hídrica, formació i assessorament.
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