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Ryanair denuncia que Espanya té el "pitjor" servei de trànsit aeri d’Europa

L’aerolínia afirma que més de 32.000 vols s’han endarrerit, afectant gairebé 6 milions dels seus passatgers

Passatgers pujant a un avió de Ryanair a Girona, en una imatge d'arxiu.

Passatgers pujant a un avió de Ryanair a Girona, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

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ACN

ACN

Barcelona / Girona

Ryanair ha denunciat aquest dilluns que els retards del control de trànsit aeri (ATC) a Espanya han augmentat un 28% respecte l’any passat, amb més de 32.600 vols de la companyia endarrerits i gairebé 6 milions de passatgers afectats. Per això, l’aerolínia considera Espanya el “pitjor” proveïdor d’ATC d’Europa i insta el govern espanyol a “intervenir urgentment” per corregir-ho, segons ha informat en un comunicat. A més, ha afirmat que Eurocontrol ha identificat els aeroports de Barcelona, Madrid i Sevilla com centres ATC que requereixen “mesures especials” per fer front a la demanda de trànsit aeri durant l’estiu. Ryanair també ha denunciat una “planificació insuficient de capacitat” i una “escassetat crònica de personal”.

L’aerolínia ha atribuït als centres de control d’àrea (ACC) de Barcelona, Madrid i Sevilla els retards de més de 15.700 vols, i els ha considerat dels de “pitjor rendiment” d’Europa. Al conjunt d’Espanya, 1 de cada 10 vols de Ryanair s’ha endarrerit degut a l’ATC, segons afirma la companyia.

Ryanair també ha considerat ”insuficient” el programa de “70 mesures” d’Enaire anunciat al juliol per gestionar l’increment previst del trànsit aeri durant l’estiu, que incloïa la contractació de 79 nous controladors. L’aerolínia ha criticat que els resultats demostren que no ha millorat el rendiment perquè els retards no han disminuït.

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La companyia ha fet una crida al govern espanyol per exigir “mesures urgents” i “deixar d’acceptar les excuses” d’Enaire per reduir els retards, que consideren que “danyen la reputació d’Espanya com un dels principals mercats turístics d’Europa”.

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