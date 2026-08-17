Economia de prop
Anar de vacances sense sobresalts financers requereix planificació i prioritzar el pressupost en lloc de la destinació
Gairebé el 95% dels espanyols assegura que s'anirà de vacances estivals i 4 de cada 10 consideren imprescindible que els operadors turístics els ofereixin la possibilitat de finançar el viatge
Viatjar a l'estranger amb seguretat i sense imprevistos: aquestes són les millors targetes sense comissions
Jordi Grífol
Malgrat que la inflació i la incertesa econòmica actual marquen indubtablement les decisions de consum, les vacances d'estiu no s'entenen sense els viatges, una prioritat per a les famílies a la recerca de benestar i desconnexió. Gairebé el 95% dels espanyols assegura que s'anirà de vacances estivals, segons un recent informe d'Oney. I prop de 4 de cada 10 espanyols (37%) consideren imprescindible que els operadors turístics o establiments els ofereixin la possibilitat de finançar el viatge o l'estada en reservar les vacances, independentment que acabin o no utilitzant aquesta fórmula. Aquesta disponibilitat de finançament és especialment demandada entre els joves de 18 i 24 anys (on aconsegueix el 60%) i en les llars amb ingressos mensuals inferiors a 2.000 euros (46%).
Els experts, això sí, alerten de l'estrès financer que els crèdits de consum poden ocasionar i aconsellen l'estalvi i una bona planificació per a poder tornar amb tranquil·litat.
"La voluntat d'anar-se de vacances persisteix fins i tot en situacions econòmiques adverses com una recessió, ja que les vacances es perceben com una manera d'escapar la realitat adversa, encara que sigui temporalment", exposa el doctor Roger Pagà Peris, professor de la UPF-Barcelona School of Management, que afegeix que "l'experiència d'anar-se de vacances és circular i mai acaba", perquè les vacances actuals "serveixen d'experiència per a planejar vacances futures encara millors".
Prioritzar el pressupost
Jordi Martínez, director d'educació financera de l'Institut d'Estudis Financers i de la Barcelona Finance School, aconsella que "el primer que caldria fer és no prioritzar el destí sinó el pressupost". "Ens enamorem d'un lloc per un post en Instagram o perquè algú ens parlen d'un lloc magnífic i ja comencem a planificar el viatge. Primer caldria veure quin import tenim disponible i després veure quin viatge encaixa en aquest import perquè si no ens acabarem estressant financerament".
En 2025, el 60% dels viatgers per motius personals ho va fer només per Espanya, el 30,9% per Espanya i l'estranger i un 9,1% només per l'estranger, d'acord amb l'Enquesta de Turisme de Residents de l'INE. Per a viatjar aquest estiu, segons l'estudi d'Oney, el 71% dels espanyols finançarà una part del cost amb estalvis, mentre que el 15,6% preveuen utilitzar exclusivament estalvis. Per contra, un 13,2% assegura que no destinarà estalvis a les seves vacances d'estiu, previsiblement finançant el viatge amb ingressos corrents o explorant fórmules de finançament.
Una partida per a imprevistos
Una vegada trobat el destí que encaixa en el pressupost, l'ideal és planificar-lo en fred. "Unes vacances a un lloc nou i desconegut ens posaran en un estat calent en el qual les emocions ens controlen i és més fàcil que gastem sense reflexió", explica Pagà. Per això resulta important "calcular quant em gastaré en el transport, en l'allotjament, en els menjars, en l'oci i en una cinquena partida d'un 10% o 15% del pressupost disposada per a imprevistos", secunda Martínez.
El pressupost mitjà dels espanyols per a les vacances d'estiu se situa enguany en 1.389 euros, un 3,6% més en comparació amb 2025. La major part del pressupost, apunta *Oney, anirà destinada a l'allotjament (582 €), mentre que l'oci suposarà una inversió de 309 €. Després se situen el transport (281 €) i altres despeses (218 €).
"Un pressupost només és útil quan es compleix, i per a això és essencial que controlem les despeses de les nostres vacances a mesura que ocorren. Avui dia existeixen apps com Spendee o Trabee Pocket que faciliten aquest procés", apunta Pagà.
Targetes orientades a viatges
La digitalització també ha fet evolucionar l'ús de la targeta durant els viatges en els últims anys. "Ara s'utilitza menys efectiu i més targetes mòbils, pagaments amb tauletes i rellotges. Això ha fet canviar la manera de consumir la targeta", exposa Xavier Lázaro, Head de Growth i Vinculació d'Imagin, que indica que a causa d'això "el client té més control i informació a temps real de les seves targetes des de les aplicacions mòbils, la qual cosa ajuda a viatjar amb més tranquil·litat i facilitats per tot el món".
Entitats com CaixaBank i *Imagin han desenvolupat propostes que permeten extreure diners i pagar sense comissions a l'estranger i que, en el cas de les targetes orientades a viatges, combinen aquests avantatges amb eines de control financer i serveis associats (assegurances, assistència, finançament) per a respondre més específicament a les necessitats financeres d'un viatge.
Opcions de finançament
Fins a un 32% dels espanyols no poden pagar-se una setmana de vacances fora de casa, assenyala l'OCU. Per a molts d'ells, no renunciar a les vacances passa per finançar-les, habitualment a través d'un préstec personal. Segons el baròmetre d'Asufin sobre crèdits al consum, el 17% dels usuaris sol·licita un préstec per a viatges i vacances, per davant dels destinats a la compra de vehicles, els estudis, el refinançament o les reformes.
"Si m'haig d'endeutar sí o sí, cal buscar les TAE més baixes possibles fent-ho compatible amb què realment siguin quotes que pugui assumir", explica Martínez que, això sí, desaconsella endeutar-se per a tot el que sigui oci i aposta per l'estalvi. "Si es necessita liquiditat per a finançar les vacances, el primer és preguntar en la pròpia entitat bancària per la TAE aplicable a un crèdit personal i comparar-la amb la de la targeta de crèdit ajornant el pagament uns mesos. Si la millor TAE obtinguda és superior al 13% consideri la possibilitat de buscar finançament amb una altra entitat", aconsella l'OCU.
Assegurances de viatge
En paral·lel, un altre producte financer que guanya protagonisme són les assegurances de viatge. En cas de viatjar a un país que no estigui cobert per la Targeta Sanitària Europea, l'OCU adverteix que és "essencial tenir una assegurança amb un bon límit de despeses d'assistència mitjana a l'estranger". Convé també revisar les altres assegurances contractades, ja que molts inclouen una cobertura d'assistència en viatge a l'estranger.
Els viatges es contracten cada vegada amb major antelació, apunten des de CaixaBank, per la qual cosa estan més exposats a canvis. És per això que en la seva proposta de SegurCaixa Adeslas han ampliat "de manera notable" els supòsits de cancel·lació, a més de reforçar significativament les cobertures, especialment en l'àmbit internacional, amb capitals que poden aconseguir fins a un milió d'euros.
Via: El Periódico
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