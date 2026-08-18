Els promotors alerten de la manca d’habitatge protegit a Girona: "Hi ha més de 60 sol·licituds vigents per cada pis que s’inicia"
Assenyalen que durant el 2025 a les comarques gironines només es van registrar 79 qualificacions provisionals d’habitatge de protecció oficial davant de 4.946 peticions vigents
Els promotors alerten que el nombre d’habitatges protegits que s’inicien a Girona està molt lluny de ser suficient per donar resposta a la demanda existent. L’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) posa el focus en la diferència entre els habitatges que s’inicien i les persones inscrites per accedir-hi i assegura que a les comarques gironines hi ha "més de 60 sol·licituds vigents per cada habitatge de protecció oficial que s’inicia".
L’entitat basa aquesta advertència en el seu darrer informe de conjuntura. D’acord amb les dades que recull l’APCE, durant el 2025 es van registrar 79 qualificacions provisionals d’habitatge de protecció oficial (HPO) a les comarques gironines, mentre que el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial comptava amb 4.946 sol·licituds vigents.
"Les xifres són clares: a Girona hi ha activitat residencial, però l’habitatge protegit continua sent insuficient", assenyalen des de l’APCE. L’associació afegeix que "si hi ha més de 60 sol·licituds vigents per cada HPO que s’inicia, és evident que cal reforçar les condicions que han de fer possible construir habitatge assequible a les comarques gironines, i s’ha de fer ja".
Més obra nova que habitatge protegit
Els promotors també destaquen la diferència entre l’evolució de la construcció residencial en general i la de l’habitatge protegit. El seu informe situa la ràtio de visats d’obra nova a Girona en 3,4 habitatges per cada 1.000 habitants durant el 2025,. En canvi, l’APCE assenyala que la ràtio de qualificacions provisionals d’HPO acumulades entre el 2020 i el 2025 se situa en 0,5 habitatges protegits per cada 1.000 habitants.
Per als promotors, el repte no passa únicament per construir més habitatges, sinó per aconseguir que una proporció més elevada de la nova oferta sigui assequible i protegida. L’APCE defensa que per incrementar-ne la construcció calen condicions que garanteixin la viabilitat econòmica dels projectes, disponibilitat de sòl adequat, més agilitat administrativa i una col·laboració estable entre les administracions i el sector privat.
En aquest sentit, l’APCE defensa que l’HPO no pot quedar només en previsions urbanístiques o objectius normatius i reclama que els habitatges previstos es puguin projectar, finançar, autoritzar, construir i lliurar en terminis compatibles amb les necessitats existents. L’associació assegura que està disposada a treballar amb les administracions públiques per impulsar mesures que permetin augmentar-ne la construcció a les comarques gironines.
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