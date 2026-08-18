Les exportacions gironines remunten al juny però acaben el primer semestre per sota de l’any passat
El sector agroalimentari continua a la baixa, mentre les químiques avancen un 19,3% en l’últim mes
Les exportacions gironines han recuperat terreny al juny després del retrocés dels mesos anteriors. Les empreses de la demarcació han venut a l’exterior per valor de 737,7 milions d’euros, un 9,7% més que el mateix mes del 2025. El repunt, però, encara no permet recuperar tot el terreny perdut i el primer semestre es tanca amb 4.180,7 milions d’euros en exportacions, un 2,8% menys que l’any passat.
La millora del juny permet moderar de manera significativa la caiguda que s’arrossegava fins al maig. Durant els cinc primers mesos del 2026, les exportacions gironines acumulaven un descens del 5,1%, després que només al maig haguessin retrocedit un 7,3%.
El comportament gironí durant l’últim mes ha estat més favorable que al conjunt de Catalunya i d’Espanya. Al juny, les exportacions de Girona han crescut un 9,7% interanual, davant del 2,9% català i del 5,3% estatal. Entre les quatre demarcacions catalanes, Girona és la que registra l’augment més elevat, per davant de Barcelona (+2,8%) i Tarragona (+2,1%), mentre que Lleida cau un 7,4%. El contrast, però, canvia en l’acumulat de l’any: entre gener i juny, les vendes gironines a l’exterior encara baixen, mentre que a Catalunya creixen un 1,3% i al conjunt d’Espanya ho fan un 2%.
L’agroalimentari continua a la baixa
El repunt global no s’ha traslladat al principal sector exportador de les comarques gironines. Les vendes a l’exterior d’alimentació, begudes i tabac s’han situat en 263,5 milions d’euros al juny, un 7,1% menys que un any enrere. Aquest grup concentra el 35,7% de totes les exportacions de la demarcació durant el mes.
El retrocés de l’agroalimentari ja venia de mesos enrere. Al maig, les exportacions del sector havien caigut un 23,3%, arrossegades sobretot per les càrnies gironines, que aquell mes van registrar una davallada del 38%. La caiguda està marcada per l’impacte dels aranzels que la Xina aplica al porc europeu, que han frenat les vendes cap a un dels mercats tradicionalment importants per als escorxadors de la demarcació.
Amb les dades del juny, l’agroalimentari continua acumulant una caiguda notable en el conjunt de l’any. Entre gener i juny, el sector ha exportat per 1.562,8 milions d’euros, un 14,2% menys que en el mateix període del 2025. Tot i el descens, continua sent el principal motor de les vendes gironines a l’exterior i concentra el 37,4% del total.
La situació és diferent en el cas de les químiques, que ja havien tancat el maig a l’alça i al juny han accelerat el creixement. Les seves exportacions han augmentat un 19,3%, fins als 130,9 milions d’euros. En el conjunt del semestre, però, encara se situen lleugerament per sota de l’any passat, amb una caiguda del 2% i vendes a l’exterior per valor de 759,4 milions.
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