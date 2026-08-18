El mercat automobilístic gironí ja supera les 31.000 vendes aquest any
Les matriculacions de vehicles nous creixen un 15,4%, fins a les 8.958 unitats, mentre les vendes de segona mà avancen només un 0,7%
El mercat automobilístic gironí ja supera les 31.000 vendes aquest any. Entre gener i juliol, el volum conjunt de turismes nous i de segona mà s'ha situat en 31.490 unitats a Girona, 1.344 més que durant el mateix període de l'any passat, un increment del 4,5%, d'acord amb les dades de les patronals Ganvam i Faconauto. El creixement s'explica sobretot pel vehicle nou, que avança a un ritme molt superior al mercat d'ocasió.
Tot i això, el gruix de les vendes continua corresponent als cotxes de segona mà. Fins al juliol se n'han venut 22.532 a les comarques gironines, davant dels 22.381 del mateix període del 2025, un 0,7% més. Paral·lelament, s'han matriculat 8.958 vehicles nous, un 15,4% més que els 7.765 d'un any enrere, prop de 1.200 vehicles més.
La diferència entre tots dos continua sent considerable. Més de set de cada deu cotxes que passen pel mercat gironí són de segona mà. Per cada turisme nou matriculat aquest any, se n'han venut aproximadament 2,5 d'usats. La distància, però, s'ha reduït respecte del 2025, quan la proporció fregava els 2,9 vehicles de segona mà per cadascun de nou.
El vehicle nou guanya pes
L'evolució del vehicle nou a Girona és més intensa que al conjunt de Catalunya i de l'Estat. Les 8.958 matriculacions acumulades fins al juliol representen un augment del 15,4%, mentre que a Catalunya el creixement és del 10,2%, amb 86.256 unitats. Al conjunt d'Espanya, el mercat ha avançat un 5,8% durant el mateix període, amb 749.656 vendes.
El juliol també ha acabat en positiu a les comarques gironines. Durant el mes s'han matriculat 1.330 vehicles, un 4,1% més que els 1.278 del juliol de l'any passat. Aquest increment ha estat més moderat que el de l'acumulat anual, però ha permès mantenir la tendència a l'alça.
Els particulars continuen concentrant la major part de les matriculacions. Entre gener i juliol han adquirit 6.594 vehicles nous, un 13,7% més que un any abans. El creixement és encara més elevat entre les empreses, que han passat de 1.791 a 2.262 unitats, un augment del 26,3%. En canvi, les matriculacions vinculades a empreses de lloguer han retrocedit un 41%, de 173 a 102 vehicles.
També continua canviant el tipus de motor dels cotxes nous. Les matriculacions de vehicles de gasolina han baixat un 8,6% fins a les 1.993 unitats, mentre que les de dièsel han caigut un 41,8% i s'han quedat en només 245. En sentit contrari, la categoria que agrupa els elèctrics, híbrids i altres motoritzacions diferents de la gasolina i el dièsel ha crescut un 30,2%, fins als 6.720 vehicles.
Aquest últim grup representa ja el 75% de totes les matriculacions acumulades a Girona aquest any. La gasolina ha quedat reduïda a poc més del 22% del mercat i el dièsel ja no arriba al 3%.
La segona mà s'estanca
El juliol ha confirmat la menor empenta del mercat de segona mà a les comarques gironines. Durant el mes es van vendre 3.300 turismes usats, un 8,7% menys que els 3.616 del mateix mes del 2025. La caiguda ha estat més pronunciada que al conjunt de Catalunya, on les 26.989 vendes registrades representen un descens interanual del 4,4%.
En l'acumulat de l'any també hi ha diferències. Mentre que a Girona les vendes de vehicles d'ocasió pràcticament no han variat respecte del 2025, al conjunt català han avançat un 3%, fins a les 177.433 unitats. A escala estatal, el mercat de segona mà també manté un saldo positiu i ja acumula prop d'1,3 milions de turismes i tot terrenys venuts fins al juliol, un 2% més que un any enrere.
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