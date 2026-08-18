La vaga indefinida de Groundforce acumula 6.000 maletes i 270 vols cancel·lats a l'aeroport de Barcelona
Els treballadors de l'aeroport retreuen a l'empresa que no s'avingui a negociar condicions de treball "dignes"
La vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de Groundforce a l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat arriba aquest dimarts a les dues setmanes, en plena temporada alta i amb afectacions severes en els viatgers. Segons dades del comitè de vaga, s'acumulen ja unes 6.000 maletes que no han arribat al seu destí i uns 270 vols cancel·lats. La portaveu de CGT, Esther Garcia, lamenta que la companyia no s'avingui a negociar unes condicions laborals "dignes" i critica la pèrdua de drets en els darrers anys, amb l'arribada d'una nova direcció. Els treballadors alerten de mancances en la conciliació, la seguretat dels llocs de treball o la salut dels treballadors: "No és un caprici ni una reclamació de millores salarials".
La portaveu sindical defensa que la vaga ha estat la darrera "eina" que han activat els treballadors davant la passivitat que critiquen de l'empresa, veient, diuen, que la direcció no volia "escoltar" les seves reivindicacions. Garcia detalla que el darrer contacte es va fer el 24 de juliol en una mediació que va resultar infructuosa.
Per la delegada de CGT, aquesta manca de diàleg demostra la "manca de responsabilitat" de la companyia per la coincidència amb el mes de vacances per excel·lència: "L'afectació és global, a la plantilla, a les aerolínies i als passatgers". Garcia, però, alerta que la vaga no s'aixecarà si no hi ha una revisió de les condicions de seguretat i salut de la plantilla.
Hi ha mesures, diu, que són "innegociables", com l'aplicació dels procediments de prevenció o inspecció, el redimensionament dels torns de treball o l'aplicació d'uns horaris que garanteixin la conciliació i el descans: "Són unes condicions mínimes que qualsevol cap humà pot entendre".
Garcia detalla que la intempèrie o les càrregues físiques dels treballadors que mouen els equipatges o l'estrès pels conflictes amb els passatgers dels empleats de facturació o embarcament són algunes de les conseqüències de la gestió actual. "No estem demanant més diners, més dies de vacances, ni cap dret especial. Volem un treball digne", conclou.
Malgrat la situació, l'aparença a la T1 de l'aeroport és d'aparent normalitat. Els viatgers facturen el seu equipatge a sortides i els que passen per la porta d'arribades venen també carregats amb les seves maletes, aliens al conflicte que viuen l'empresa de 'handling' i els seus treballadors.
Esther Garcia explica que davant l'escenari de vaga, les companyies aèries han optat per cancel·lar o reagendar alguns vols, amb l'objectiu que l'impacte sobre els viatgers en trànsit sigui el mínim possible. De fet, segons la programació d'arribades d'aquest dimarts al matí, la majoria dels vols estaven operats per companyies sense afectació de la vaga.
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