El 2027 la jubilació anticipada voluntària serà a partir dels 63 anys amb més de 38,5 anys cotitzats
El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) pujarà fins a l’1% el 2027, amb l’objectiu de finançar les jubilacions de la generació del ‘baby boom’
L’edat legal ordinària de jubilació arribarà el 2027 als 67 anys, després de transitar aquest any per l’últim període d’adaptació de la reforma aprovada el 2011 i que es va començar a aplicar el 2013.
Des d’aquell 2013, l’edat per poder jubilar-se ha anat augmentant a raó d’un mes per cada any entre el 2013 i el 2018, i de dos mesos per cada any transcorregut des del 2018.
El 2027, l’edat legal de jubilació ordinària serà ja de 67 anys per a aquelles persones que hagin cotitzat menys de 38 anys i 6 mesos, i de 65 anys si s’acumula un període cotitzat de 38 anys i 6 mesos o més.
En cas de no comptar amb aquest període cotitzat, la persona haurà d’esperar fins als 67 anys, en un canvi que també afecta altres opcions de jubilació.
Així, a partir del 2027, l’edat mínima per accedir a la jubilació anticipada voluntària (dos anys abans de l’edat ordinària de jubilació) quedarà fixada en 65 anys en cas de disposar de menys de 38 anys i 6 mesos de cotització.
Si s’ha cotitzat més temps, es podrà accedir a la jubilació anticipada voluntària a partir dels 63 anys.
En el cas que la jubilació anticipada sigui involuntària, a la qual es pot accedir fins a 48 mesos (4 anys) abans de complir l’edat ordinària, l’edat mínima d’accés quedarà fixada en 63 anys per a aquells que tinguin menys de 38 anys i 6 mesos cotitzats i, a partir dels 61 anys, si es disposa de 38 anys i 6 mesos o més de cotitzacions.
Jubilació parcial
Pel que fa a la jubilació parcial amb contracte de relleu, a partir del 2027 serà possible accedir-hi amb 64 anys en cas de comptar amb menys de 38,5 anys cotitzats, o amb 62 anys en cas de disposar de 38 anys i 6 mesos cotitzats o més.
També canvia el període requerit (anomenat carrera de cotització completa) per aplicar el 100% sobre la base reguladora, que passarà dels 36 anys i 6 mesos aplicats fins al 2026 als 37 anys que s’aplicaran a partir del 2027.
A més, l’any que ve serà el segon del desplegament del «règim dual» per al període de còmput sobre el qual es calcula la pensió, introduït en l’última reforma de les pensions dissenyada per l’actual governador del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá.
Aquest canvi permetrà, al final del període, el 2037, triar entre dues opcions per calcular la pensió: o bé els últims 29 anys de carrera, descartant els 24 pitjors mesos (2 anys), o bé el període de còmput actual (els últims 25 anys).
Nou sistema durant 12 anys
La implantació del nou sistema es fa de manera progressiva durant 12 anys i ha començat aquest 2026, calculant amb els últims 304 mesos cotitzats (25,33 anys), dels quals es podran descartar dos mesos, o bé mantenint l’opció dels 25 anys vigents.
El 2027, es calcularà amb 308 mesos cotitzats (25,66 anys), dels quals es podran descartar 4 mesos, o bé es podrà continuar amb els 25 anys.
Juntament amb aquests canvis, el 2027 continuarà augmentant la cotització del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI), que arribarà a l’1%, del qual el 0,83% correspondrà a l’empresa i el 0,17% al treballador.
Aquesta sobrecotització busca augmentar els ingressos per fer front a la despesa més elevada que comportaran les jubilacions de la generació del ‘baby boom’. L’objectiu és arribar a l’1,2% el 2029 i mantenir-se en aquest nivell fins al 2050.
- Quique Álvarez: 'Tsygankov estava convocat i no ha volgut canviar-se
- Mercenaris a Montilivi
- Una disputa per una parcel·la per a una atracció a les Fires de Girona podria acabar als jutjats
- Tsygankov: de protegit de Pere Guardiola a rebel al Girona
- Necrològiques del 17 d'agost de 2026
- Tsygankov: 'Algun dia parlaré
- Necrològiques del 18 d'agost de 2026
- L'actriu Hayden Panettiere, protagonista d'Scream, mor als 36 anys