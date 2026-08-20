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Hisenda et vigila si ingresses o treus diners del caixer d’aquesta manera

L’Agència Tributària et pot obrir un expedient sancionador si no declares o justifiques la procedència dels diners en efectiu

Una persona retira diners en efectiu d'un caixer automàtic.

Una persona retira diners en efectiu d'un caixer automàtic. / EPC

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Goundo Sakho

Barcelona

Ets d’aquelles persones que encara treuen diners dels caixers automàtics? Doncs atenció, perquè Hisenda ha intensificat el control sobre la retirada d’efectiu: els clients dels bancs podran retirar la quantitat que vulguin, però han de saber que, a partir d’un determinat límit, l’Agència Tributària podrà començar una investigació sobre els seus moviments bancaris i fins i tot sancionar-los en cas d’incompliment de la legislació vigent. Aquesta mesura respon a la necessitat de posar fi tant al frau fiscal com als delictes monetaris.

Declaració prèvia

Tot i que a Espanya no existeix cap límit concret per a la retirada d’efectiu, alguns bancs han establert un màxim per a les targetes de crèdit. Aquesta decisió respon a motius de seguretat dels seus clients en casos de pèrdua, robatori o altres situacions. Hisenda, per la seva banda, tampoc ha fixat un topall per a la retirada de diners als caixers, però sí que ha confirmat que, a partir dels 1.000 euros, podrà fer preguntes i demanar a les entitats bancàries algunes dades dels seus clients.

El Banc d’Espanya també s’hi ha pronunciat a través del seu portal: «Les entitats han de lliurar la quantitat sol·licitada, sempre que hi hagi saldo al compte. Si has de retirar una quantitat important, el teu banc podria demanar-te que l’avisis amb una antelació raonable, sempre que no disposi de prou fons per atendre la teva petició. [...] Podrà exigir que t’identifiquis quan ingressis diners i ho farà necessàriament quan facis una operació en efectiu per un import igual o superior a 1.000 euros», ha reiterat.

Informes dels bancs

D’altra banda, si la quantitat retirada supera els 3.000 euros, Hisenda podrà iniciar una investigació fiscal. L’article 4 de l’Ordre Ministerial EHA/98/2010, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), exposa que qualsevol ingrés que superi aquesta quantitat o que inclogui bitllets de 500 euros haurà de ser comunicat automàticament a l’Agència Tributària: «Les entitats de crèdit hauran d’incloure en la declaració informativa les imposicions, disposicions de fons i cobraments de qualsevol document quan el seu import sigui superior a 3.000 euros».

D’acord amb l’article 41 del Reglament General, els bancs hauran de presentar una declaració que contingui, com a mínim, la informació següent: nom i cognoms de l’usuari, raó social o denominació completa i número d’identificació fiscal, així com el número de sèrie i l’import dels xecs emesos i abonats per l’entitat.

Obligacions i sancions

Pel que fa als diners que una persona pot portar a sobre, la Llei de prevenció del blanqueig de capitals no estableix un límit absolut, però sí un llindar clau: si transportes 100.000 euros o més, estàs obligat a declarar-ho prèviament a Hisenda. Si portes una quantitat inferior, no cal declarar-la. Tot i això, sempre n’has de justificar la procedència si les autoritats t’ho demanen. Aquest límit baixa notablement quan se surt o s’entra al país —dins de la Unió Europea—: 10.000 euros, que s’han de declarar obligatòriament a les duanes.

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Desobeir aquestes normes o negar-se a declarar i justificar la retirada d’efectiu pot comportar la retenció immediata dels diners i l’obertura d’un expedient sancionador que inclogui multes, requeriments de documentació i altres tipus de problemes amb Hisenda.

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