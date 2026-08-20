Hisenda et vigila si ingresses o treus diners del caixer d’aquesta manera
L’Agència Tributària et pot obrir un expedient sancionador si no declares o justifiques la procedència dels diners en efectiu
Goundo Sakho
Ets d’aquelles persones que encara treuen diners dels caixers automàtics? Doncs atenció, perquè Hisenda ha intensificat el control sobre la retirada d’efectiu: els clients dels bancs podran retirar la quantitat que vulguin, però han de saber que, a partir d’un determinat límit, l’Agència Tributària podrà començar una investigació sobre els seus moviments bancaris i fins i tot sancionar-los en cas d’incompliment de la legislació vigent. Aquesta mesura respon a la necessitat de posar fi tant al frau fiscal com als delictes monetaris.
Declaració prèvia
Tot i que a Espanya no existeix cap límit concret per a la retirada d’efectiu, alguns bancs han establert un màxim per a les targetes de crèdit. Aquesta decisió respon a motius de seguretat dels seus clients en casos de pèrdua, robatori o altres situacions. Hisenda, per la seva banda, tampoc ha fixat un topall per a la retirada de diners als caixers, però sí que ha confirmat que, a partir dels 1.000 euros, podrà fer preguntes i demanar a les entitats bancàries algunes dades dels seus clients.
El Banc d’Espanya també s’hi ha pronunciat a través del seu portal: «Les entitats han de lliurar la quantitat sol·licitada, sempre que hi hagi saldo al compte. Si has de retirar una quantitat important, el teu banc podria demanar-te que l’avisis amb una antelació raonable, sempre que no disposi de prou fons per atendre la teva petició. [...] Podrà exigir que t’identifiquis quan ingressis diners i ho farà necessàriament quan facis una operació en efectiu per un import igual o superior a 1.000 euros», ha reiterat.
Informes dels bancs
D’altra banda, si la quantitat retirada supera els 3.000 euros, Hisenda podrà iniciar una investigació fiscal. L’article 4 de l’Ordre Ministerial EHA/98/2010, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), exposa que qualsevol ingrés que superi aquesta quantitat o que inclogui bitllets de 500 euros haurà de ser comunicat automàticament a l’Agència Tributària: «Les entitats de crèdit hauran d’incloure en la declaració informativa les imposicions, disposicions de fons i cobraments de qualsevol document quan el seu import sigui superior a 3.000 euros».
D’acord amb l’article 41 del Reglament General, els bancs hauran de presentar una declaració que contingui, com a mínim, la informació següent: nom i cognoms de l’usuari, raó social o denominació completa i número d’identificació fiscal, així com el número de sèrie i l’import dels xecs emesos i abonats per l’entitat.
Obligacions i sancions
Pel que fa als diners que una persona pot portar a sobre, la Llei de prevenció del blanqueig de capitals no estableix un límit absolut, però sí un llindar clau: si transportes 100.000 euros o més, estàs obligat a declarar-ho prèviament a Hisenda. Si portes una quantitat inferior, no cal declarar-la. Tot i això, sempre n’has de justificar la procedència si les autoritats t’ho demanen. Aquest límit baixa notablement quan se surt o s’entra al país —dins de la Unió Europea—: 10.000 euros, que s’han de declarar obligatòriament a les duanes.
Desobeir aquestes normes o negar-se a declarar i justificar la retirada d’efectiu pot comportar la retenció immediata dels diners i l’obertura d’un expedient sancionador que inclogui multes, requeriments de documentació i altres tipus de problemes amb Hisenda.
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