L’ús de la banca mòbil de CaixaBank creix un 18% en sis mesos
Els ofibusos de l’entitat arriben a 120 municipis de les comarques gironines
L’ús del servei de Banca Mòbil de CaixaBank ha augmentat un 18% durant el primer semestre del 2026 en comparació amb els últims sis mesos del 2025, segons les dades facilitades per l’entitat. A les comarques gironines, els ofibusos arriben actualment a 120 municipis, que sumen 54.075 habitants.
El servei mòbil permet fer operacions bancàries habituals, com retirar o ingressar efectiu, consultar comptes, pagar rebuts o ordenar transferències. Es va començar a desplegar entre els anys 2024 i 2025 per atendre municipis que no disposen d’una oficina bancària permanent.
Més enllà de les oficines mòbils, CaixaBank compta amb 109 punts d’atenció i 347 caixers automàtics a les comarques gironines. Segons l’entitat, aquesta xarxa dona servei a més de 537.000 clients i compta amb 670 treballadors.
CaixaBank també afirma que és l’única entitat financera amb oficina en 57 municipis de la demarcació de Girona. En aquestes poblacions hi treballen prop de 100 empleats i no hi ha, segons el banc, cap altra alternativa bancària presencial.
La xarxa a Girona inclou, a més, cinc centres especialitzats en empreses i pimes, un centre DayOne destinat a empreses emergents, dos centres de Wealth Management i un centre d’Institucions.
En el conjunt de la Direcció Territorial Catalunya de CaixaBank, la Banca Mòbil arriba a 454 municipis a través de nou ofibusos. El servei compta amb 19 treballadors i dona cobertura, segons les xifres de l’entitat, a 283.630 clients.
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