La mediació d’assegurances a Girona mou més de 160 milions d’euros
Dels 114 operadors de les comarques gironines, 11 concentren gairebé la meitat del negoci
La mediació d’assegurances a les comarques gironines va moure 161,2 milions d’euros en primes intermediades durant el 2025. La major part del negoci correspon a assegurances de no-vida, que van sumar 143,6 milions, mentre que les de vida van aportar 17,6 milions. Les dades formen part de l’informe anual de Documentació Estadística i Comptable (DEC) elaborat pel Departament d’Economia i Finances de la Generalitat a partir de la informació facilitada pels corredors i societats de corredoria sota la seva supervisió.
En concret, a Girona l'any passat hi havia 114 mediadors d’aquest tipus en actiu, dels quals 27 eren corredors persones físiques i 87 societats de corredoria. Representen el 24,5% dels 465 corredors i corredories analitzats al conjunt de Catalunya. El volum de primes intermediades per aquests operadors a escala catalana va arribar als 850,9 milions d’euros.
La xifra forma part d’un mercat més ampli de distribució tradicional d’assegurances. Si als corredors i societats de corredoria s’hi afegeixen els 81 agents d’assegurances vinculats inscrits a Catalunya, el volum de negoci del sector va assolir els 906,14 milions d’euros el 2025, un 7,64% més que l’any anterior, d’acord amb les dades difoses per la Generalitat. D’aquest import, 807,12 milions corresponen a no-vida i 99,02 milions a vida.
Onze mediadors concentren gairebé la meitat del negoci
El negoci gironí mostra una elevada concentració en les corredories de més dimensió. Només 11 dels 114 corredors i societats de corredoria de la demarcació van superar els tres milions d’euros en primes intermediades, però entre tots ells van gestionar 73,98 milions d'euros, el 45,89% del volum total gironí.
A l’altre extrem, 29 mediadors tenien carteres de fins a 300.000 euros i sumaven 5,25 milions en primes. Uns altres 37 es trobaven entre els 300.000 euros i el milió, amb 22,24 milions, mentre que 37 més se situaven entre un i tres milions i acumulaven 59,76 milions. Així, més de la meitat dels operadors gironins no arriben al milió d’euros en primes intermediades.
Aquesta concentració també s’observa al conjunt de Catalunya, on 65 dels 465 corredors i societats de corredoria, el 13,98% del total, superen els tres milions d’euros en primes intermediades i concentren el 57,22% del negoci.
Els vehicles concentren més de 51 milions
Dins de les assegurances de no-vida, els vehicles són amb diferència el principal ram a Girona. Els corredors i societats de corredoria van intermediar 51,03 milions d’euros en aquestes pòlisses durant el 2025, el 35,54% del total de no-vida. A continuació se situen el multirisc de la llar, amb 20,79 milions; el multirisc industrial, amb 18,92 milions; l’assistència sanitària, amb 12,51 milions, i altres riscos de responsabilitat civil, amb 11,89 milions.
El pes de l’automòbil encara és més elevat si es mira només el negoci incorporat durant l’any. La nova producció dels corredors i corredories gironins va arribar als 30,29 milions d’euros entre vida i no-vida. D’aquesta quantitat, 19,89 milions corresponen a no-vida i les assegurances de vehicles en van aportar 10,14 milions, el 50,95% de la nova producció d’aquest segment.
Pel que fa a vida, els corredors i societats de corredoria de Girona van intermediar 17,63 milions d’euros. El negoci està àmpliament concentrat en les assegurances individuals, amb 17,09 milions i un 96,95% del total, mentre que les col·lectives van representar 537.792 euros. La nova producció de vida va assolir els 10,4 milions, dels quals el 97,92% correspon a assegurances individuals.
La xarxa pròpia canalitza el 93% de les primes
La gran majoria del negoci es distribueix directament a través de la xarxa dels mateixos corredors i societats de corredoria. En concret, 150,13 milions d’euros, el 93,12% de les primes intermediades a Girona, es van canalitzar per aquesta via. Els col·laboradors externs van gestionar 10,18 milions, el 6,31%, mentre que la resta de canals tenen un pes residual.
Aquesta dependència de la xarxa pròpia encara és superior en el negoci nou. Dels 30,29 milions d’euros de nova producció, 28,78 milions, el 95,01%, van arribar a través de la xarxa pròpia. Els col·laboradors externs hi van aportar 1,41 milions, un 4,64%.
481 persones vinculades a l’activitat
L’estructura declarada pels corredors i societats de corredoria gironins suma 481 persones entre òrgans de direcció, personal empleat, col·laboradors externs i altres categories. En conjunt hi ha 237 homes i 244 dones, tot i que la distribució varia considerablement en funció de les responsabilitats.
Als òrgans de direcció hi havia el 2025 92 homes i 49 dones, mentre que entre el personal empleat la proporció s’inverteix, amb 139 dones i 42 homes. A més, durant l’any es van declarar 10.781 hores de formació contínua entre els operadors gironins, amb una despesa associada de 56.257 euros.
El subdirector d’Entitats Asseguradores i Mediadors, Xavier Erbàs, situa l'evolució del sector dins d’una "tendència positiva" a Catalunya mantinguda durant el quinquenni 2021-2025. "És una xifra que s’ha de posar en relleu tenint en compte la concentració que el sector ha experimentat durant els darrers anys i que sembla consolidar-se com un canvi estructural en el mercat", assegura.
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