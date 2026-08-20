El SOC promou la inserció laboral amb cursos de català i pràctiques a empreses amb una inversió de gairebé 700.000 euros
Renova els convenis amb el Consell General de Cambres i el Consorci per a la Normalització Lingüística
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha renovat el conveni amb el Consell General de Cambres i el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) per afavorir la inserció laboral. El primer gestionarà les pràctiques professionals a empreses vinculades als cursos formatius, reforçant el caràcter dual dels ensenyaments. En total s’hi destinaran 283.000 euros. D’altra banda, s’ha renovat el programa Aprèn.cat per millorar el nivell de català, que organitzarà 63 cursos amb gairebé un miler de participants i una inversió de mig milió d’euros. Aquesta col·laboració té l’objectiu de promoure l’ús del català i millorar l’accés al mercat laboral.
Del total de cursos previstos, 48 seran presencials i adreçats a persones amb nivells inicials de català, corresponents a l’A2 o al B1. Els altres 15 seran en línia per aconseguir els nivells B2 i C1. Totes les activitats formatives tenen una durada de 120 hores i els participants rebran els certificats acreditatius dels nivells assolits de la mà del CPNL.
La col·laboració entre el SOC i el Consell General de Cambres permet sistematitzar els processos de pràctiques, alhora de seguir l’activitat de l’alumnat i incrementar la participació de les empreses en els cursos formatius.
Aquest conveni tindrà vigència durant tot l’any 2026 i donarà cobertura a les pràctiques professionals de programes del SOC com el de Formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP), Forma i insereix, FPO dual, la programació dels centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO) i altres programes que incorporen certificats professionals o pràctiques de perfeccionament professional.
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