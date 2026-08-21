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L’Agència Tributària de Catalunya incorporarà 23 nous gestors tributaris i 20 tècnics tributaris aquest setembre

L’organisme treballa per sumar 25 inspectors tributaris més i 12 professionals del cos superior d’informàtica tributària

Porta de la seu central de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Porta de la seu central de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC). / Maria Asmarat (ACN)

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Irene Reina (ACN)

Barcelona

L’Agència Tributària de Catalunya incorporarà aquest mes de setembre 23 nous gestors tributaris i 20 tècnics tributaris. L'ens també ha iniciat un procés de selecció de 25 nous inspectors tributaris per intensificar la lluita contra el frau i 12 professionals del cos superior d’informàtica tributària per contribuir a la transformació digital i reforçar els sistemes d’informació de l’Agència. Els objectius de l’ATC són consolidar la seva capacitat operativa, afavorir la captació i retenció de talent, facilitar l’accés a la funció pública tributària i garantir la disponibilitat de professionals qualificats. Aquestes incorporacions s’emmarquen en el pla de reforç dels recursos humans de l’Agència.

Aquest augment de la plantilla de l’ATC se suma a les actuacions impulsades enguany per augmentar els recursos de l’organisme.

En la passada campanya de la renda, finalitzada el juny, ja es va reforçar el servei d’atenció a la ciutadania amb una convocatòria temporal de 152 places.

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A més a més, el setembre de l’any passat la Secretaria d’Hisenda va obrir una convocatòria de 50 beques per preparar les oposicions a diferents cossos tributaris adscrits a l’ATC alineada amb l’objectiu de l’organisme.

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