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Estil de vida al camp

Lucía (27 anys) viu en un poble gallec de només 9 habitants: "Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc"

La passió per la natura i l'agricultura sostenible impulsen la Lucía a deixar la ciutat i lluitar contra el despoblament rural

lucía aldea

lucía aldea

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Alejandro Navarro

Cada vegada són més els joves que abandonen l'estil de vida urbà per buscar pau i tranquil·litat en zones rurals. Un exemple n'és la Lucía, que amb només 27 anys va decidir fer un gir radical a la seva vida.

Va deixar Madrid per traslladar-se a un petit llogaret de Galícia amb només nou habitants, on està rehabilitant tota sola una casa centenària mentre experimenta una manera de viure autosuficient.

Una despesa mensual molt reduïda basada en l'autosuficiència

Tot i que el canvi ha estat molt important, les despeses no són tan elevades.

En el que més gasto cada mes és en els meus animals, uns 150 euros, explica la Lucía.

Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc, afegeix.

El seu objectiu és ampliar l'hort tant com sigui possible per no dependre de compres externes, adquirint únicament productes bàsics com ara arròs o oli.

Viure en un poble és molt barat si tens els teus propis animals i un hort, assegura la jove.

D'una vida estressant a la tranquil·litat del camp

Un dels factors determinants per traslladar-se va ser la seva passió per la natura, així com els seus estudis relacionats amb l'agricultura sostenible. Així, va canviar el soroll, la inseguretat i la precarietat d'una gran ciutat com Madrid per una vida al camp.

Quan va arribar al llogaret, explica que de seguida va sentir que aquell era el seu lloc.

Va ser arribar aquí i sentir un impuls, pensar: aquí em quedo, aquesta és casa meva, recorda amb afecte.

A més de buscar una forma de vida autosuficient, la Lucía admet que també volia aportar el seu granet de sorra per combatre el despoblament dels pobles.

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Per poder assumir el cost de la rehabilitació de la casa, ha invertit part dels diners que havia pogut estalviar gràcies a la prestació d'atur. El següent pas serà sol·licitar un ajut d'incorporació a la ramaderia, que li permeti subvencionar el projecte de criar vaques a la seva finca.

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Lucía (27 anys) viu en un poble gallec de només 9 habitants: "Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc"

Lucía (27 anys) viu en un poble gallec de només 9 habitants: "Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc"

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