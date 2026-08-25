Els cellers confirmen l'avançament de la verema amb l'entrada de 126,8 milions de quilos de raïm, un 63% interanual més
Totes les denominacions d'origen inicien la collita, que és "especialment" primerenca en el macabeu i el xarel·lo
Els cellers catalans han confirmat l'avançament de la verema, que avança a "bon ritme" arreu de Catalunya. Segons les dades que ha publicat aquest dimarts el Departament d'Agricultura, ja s'ha registrat l'entrada de 126,8 milions de quilos de raïm, un 63% més que el volum que havia entrat en aquestes mateixes dates l'any passat (77,7 milions) i el 37,3% del volum total veremat durant tota la campanya del 2025. Totes les denominacions d'origen han iniciat la collita, que ha estat "especialment" primerenca en les varietats de macabeu i xarel·lo. Per territori, però, l'evolució és "desigual". L'inici de la campanya està marcat pel "bon estat" fitosanitari de la vinya i l'acceleració de la maduració, segons Agricultura.
Les dades que ha difós Agricultura procedents del Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) i del Sistema de Seguiment de la Verema (SSV) detallen que de macabeu ja n'han entrat als cellers 53,6 milions de quilos, l'equivalent al 67% del volum total collit durant la campanya passada.
En el cas del xarel·lo, les entrades acumulades arriben als 30,6 milions de quilos, prop del 38% del total registrat el 2025.
Pel que fa a les altres varietats, les segueixen el chardonnay (16,6 milions de quilos), pinot noir (4,94 milions), garnatxa blanca (4,8 milions) o ull de llebre (2,1 milions).
Segons han precisat, les primeres entrades de raïm de la campanya es van registrar el 21 de juliol amb la varietat chardonnay a la DO Penedès. Entre la primera i la segona setmana d'agost s'hi van afegir varietats amb pes productiu, com el xarel·lo, la garnatxa blanca i l'ull de llebre.
Per territori, el Penedès encapçala les zones més primerenques, mentre que denominacions més tardanes com el Priorat i el Pla de Bages es troben encara en les primeres fases de la collita. Així, la DO Penedès i la DO Cava ja sumen més de 102 milions de quilos de raïm, la DO Catalunya 12,4 milions de quilos i la DO Terra Alta prop de 750.000 quilos.
Sobre l'estat fitosanitari de la vinya, el Departament d'Agricultura assegura que "és en general bo" arreu. La "principal incidència" de la campanya és l'oïdi, que ha requerit un "seguiment especial" per part dels viticultors.
Malgrat la publicació de les dades, la conselleria considera que és "aviat" per extreure conclusions definitives sobre el volum final de producció de la campanya, ja que la verema de les varietats de maduració mitjana i tardana encara s'està desenvolupant.
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