Ignacio de la Calzada, advocat laboralista, alerta del canvi de la Seguretat Social a partir del setembre: «Ara la responsabilitat la tens tu»
Un canvi en la normativa de la Seguretat Social trasllada la responsabilitat de la notificació al treballador
Andrea Riera
Si estàs de baixa mèdica, a partir de l’1 de setembre del 2026 hauràs d’estar més pendent de les comunicacions de la Seguretat Social. Aquell dia entrarà en vigor un canvi que afectarà la manera com determinats treballadors reben les seves notificacions i que pot ser important a l’hora de complir els terminis.
L’advocat laboralista Ignacio de la Calzada ha explicat com funcionarà aquest nou sistema i ha advertit d’un detall que convé tenir molt present: la notificació es pot donar per realitzada encara que el treballador no l’hagi obert.
El canvi arriba amb l’Ordre ISM/541/2026, de 27 de maig, que amplia els col·lectius que rebran determinades comunicacions de la Seguretat Social per via electrònica. Entre ells hi ha les persones que siguin sol·licitants o perceptores de prestacions per incapacitat temporal, a més de les que rebin comunicacions relacionades amb la incapacitat permanent o les lesions permanents no incapacitants.
De la Calzada explica que aquestes comunicacions es gestionaran d’una manera diferent: «A partir d’aquella data tot es notificarà per la seu electrònica, a través de la bústia de la seu electrònica de la Seguretat Social».
És a dir, si estàs esperant una resolució, hauràs de revisar també aquesta bústia, ja que el treballador no es podrà confiar i pensar que, si no obre la comunicació, el termini no comença a comptar. Segons explica l’advocat, un cop la resolució estigui disponible, la notificació es pot donar per realitzada encara que no s’hagi consultat: «Tan bon punt la resolució estigui llesta, te la deixaran a la bústia perquè la puguis obrir, i l’obris o no, sí o sí se’t donarà per notificat».
La normativa estableix que si la notificació roman disponible durant 10 dies naturals sense ser oberta, s’entendrà realitzada i els terminis continuaran avançant. Per això, deixar passar els dies sense comprovar la bústia pot acabar sent un problema si la resolució requereix fer algun tràmit o presentar una reclamació.
L’advocat posa especial atenció en les persones que estiguin de baixa mèdica, ja que poden rebre comunicacions importants durant la incapacitat temporal: «T’avisaran que hi ha alguna cosa pendent, però compte, això només ho faran via SMS o per correu electrònic indicant que tens una notificació a la bústia i que l’has d’obrir».
Per això, la seva recomanació és molt clara: «Si estàs de baixa mèdica, revisa la bústia cada pocs dies». I no només per saber com avança l’expedient, sinó també perquè una alta mèdica pot obligar el treballador a reaccionar en molt poc temps. De la Calzada recorda què pot passar si el treballador rep una alta mèdica amb la qual no està d’acord: «Si et donen una alta mèdica que no veus clara, impugna-la ràpidament; normalment tens 4 dies».
Per a l’advocat, el canvi suposa alguna cosa més que substituir les cartes per comunicacions digitals: «Això no és simplement un canvi de notificacions en paper a electròniques; qui té ara la responsabilitat ets tu».
Via: Sport
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