La pensió mitjana a Girona puja un 4,9% i arriba als 1.297 euros mensuals
La demarcació registra el tercer import més alt de Catalunya, tot i que els pensionistes gironins cobren 129 euros menys al mes que la mitjana catalana
Girona és la tercera demarcació catalana amb la pensió mitjana més elevada amb 1.297 euros, per darrere de Barcelona (1.467,36 €) i Tarragona (1.349,66 €), i per davant de Lleida (1.247,09 €). Tot i l’increment interanual del 4,9%, els pensionistes gironins cobren 129 euros menys al mes que la mitjana catalana.
Les dades presentades aquest dimarts per la Seguretat Social també revelen que Girona se situa lleugerament per sobre del creixement registrat a Barcelona i Tarragona, del 4,4% i 4,76% respectivament, però per sota del de Lleida, on la pensió mitjana ha crescut un 5,07%.
Catalunya, en comparació amb la resta de l'estat, concentra el 17,34% del conjunt de pensions, sent la primera en nombre de pensions i la cinquena amb la quantia més alta. En total, la Seguretat Social ha abonat 1.826.521 pensions al territori català, un 1,01% més que l'any passat.
La prestació més important
En el conjunt de Catalunya, la pensió mitjana arriba als 1.426 euros mensuals, després d’incrementar-se un 4,49% en un any. La Seguretat Social abona actualment 1.826.521 pensions al territori, un 1,01% més que fa un any.
Les pensions de jubilació són les més nombroses, amb 1.218.770 prestacions i una quantia mitjana de 1.609,68 euros mensuals. Les segueixen les pensions de viduïtat, amb 388.624 prestacions i una mitjana de 989,75 euros, i les d’incapacitat permanent, amb 167.838 i una mitjana de 1.372,77 euros.
Catalunya concentra el 17,34% de totes les pensions de l’Estat i és la comunitat amb més prestacions en vigor. En canvi, ocupa la cinquena posició pel que fa a la quantia mitjana. Al conjunt de l’Estat, la pensió mitjana és de 1.373,44 euros mensuals, un 4,61% més que fa un any. El País Basc encapçala el rànquing autonòmic, amb 1.684,28 euros, seguit de Madrid (1.583,98) i Astúries (1.580 euros).
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