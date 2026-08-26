La 'mili' podrà computar per a la jubilació: els tribunals obren la porta a revisar pensions i sumar fins a un any de cotització
Els tribunals avalen la possibilitat que els jubilats incloguin el temps del servei militar en el càlcul de la pensió, fet que podria incrementar la quantia mensual que reben
Alejandro Navarro
Molts jubilats estan rebent bones notícies sobre la seva pensió, ja que aquells que van fer el servei militar obligatori, més conegut com a mili, podran augmentar la seva jubilació. El punt clau és la prestació social substitutòria, que durant molts anys no es va tenir en compte, però que ara pot suposar un gran benefici per a alguns pensionistes.
Fins a un any de cotització pel servei militar obligatori
Alguns advocats i associacions ja estan advertint que, sempre que es compleixin determinades condicions, aquest temps podrà computar com a cotitzat. Per això, alguns jubilats podran sol·licitar una revisió de la seva pensió, i fins i tot cobrar quantitats que no van percebre en el seu moment.
Segons confirmen els tribunals, els jubilats poden sumar fins a un any a la seva pensió, corresponent al servei militar obligatori o a la prestació substitutòria. Aquest període no s'afegeix de manera automàtica, tot i que pot ser fonamental en alguns casos.
D'aquesta manera, pot ser molt útil per complir el mínim d'anys cotitzats necessari per accedir a la pensió. A més, pot acabar de completar llacunes de cotització o millorar el percentatge aplicat sobre la base reguladora. El resultat pot ser una pensió més alta, ja que, encara que sigui només un any, la diferència pot ser molt significativa.
L'oportunitat de revisar la pensió
Ara bé, per què se'n parla ara? El motiu és que un gran nombre de sentències recents consideren que la mili s'ha de tenir en compte a l'hora de calcular la pensió. Per això, s'ha obert la possibilitat de revisar determinats casos en què no es va poder incloure aquesta prestació substitutòria.
De fet, hi ha jubilats que no sabien que podien sol·licitar aquesta revisió, de manera que haurien estat cobrant durant anys menys diners dels que els corresponien. El resultat pot ser molt positiu, ja que no només es podria augmentar la pensió, sinó també cobrar els endarreriments d'anys anteriors.
En general, la Justícia recorda que les persones que van fer la mili i estan jubilades tenen la possibilitat de revisar la seva pensió, i fins i tot de beneficiar-se de millores econòmiques importants. En aquest cas, un simple tràmit pot generar efectes molt positius en l'economia del pensionista.
Via: El Periódico
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