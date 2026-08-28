Comerç
Druni agafa el relleu de Zara i ocuparà un dels grans locals comercials del centre de Figueres
La cadena de perfumeria i cosmètica obrirà una nova botiga al carrer Joan Maragall, en l’espai que Inditex va deixar buit el 2024, i reforçarà la seva presència a l’Alt Empordà.
Santi Coll
Una de les grans incògnites comercials del centre de Figueres ja té resposta. Druni obrirà una gran botiga al local que durant anys havia ocupat Zara al carrer Joan Maragall, segons ha pogut saber l’Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona. La cadena especialitzada en perfumeria, cosmètica i productes de bellesa agafarà així el relleu d’una de les ensenyes comercials que més havia marcat aquesta zona del centre de la ciutat durant les darreres dècades.
El local està tancat des del 2024, quan Zara va abandonar Figueres en el marc de la reestructuració de la xarxa comercial d’Inditex. Poc després de la clausura ja hi va aparèixer un rètol anunciant que l’establiment havia estat llogat, però fins ara no havia transcendit quina empresa ocuparia l’espai. La incògnita es resol amb l’arribada de Druni, que prepara una botiga de grans dimensions en aquest punt estratègic de l’eix comercial figuerenc.
La sortida de Zara es va confirmar el setembre del 2024, coincidint amb l’obertura de l’ampliació del Gran Jonquera, on la firma d’Inditex va traslladar la seva presència a la comarca. La multinacional va deixar a Figueres els dos locals vinculats a Zara, mentre que l’ampliació del centre comercial de la Jonquera incorporava també altres ensenyes del grup com Bershka i Stradivarius.
Una cadena que ja coneix bé l’Alt Empordà
L’arribada al carrer Joan Maragall no serà, però, l’estrena de Druni a Figueres. La cadena ja disposa de punts de venda al carrer Nou, 119, i a la plaça de l’Ajuntament, 24. A la resta de l’Alt Empordà també té establiments a Roses, al carrer de Sant Elm, 1, i a Empuriabrava, al carrer Sant Morí, 10. La seva xarxa comarcal s’ha ampliat també amb presència a la Jonquera, a l’avinguda Catalunya.
La nova implantació representa, per tant, una aposta més ambiciosa per Figueres i el seu centre comercial, ja que Druni ocuparà un espai molt més gran que els seus establiments habituals a la ciutat. La recuperació del local de Zara permetrà, a més, tornar a donar activitat a una de les peces comercials de més dimensió i visibilitat del carrer Joan Maragall.
Més de 300 botigues a Espanya
Druni és una cadena valenciana fundada a Carlet l’any 1987 i especialitzada en perfumeria, cosmètica, maquillatge i higiene personal. Segons les dades de la mateixa companyia, actualment disposa de més de 300 botigues i més de 2.000 professionals a Espanya. L’empresa va posar en marxa la seva botiga en línia el 2015 i també comercialitza una marca pròpia, DRN.
La companyia ha protagonitzat, a més, un important procés de creixement empresarial. El 2024, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència va autoritzar la integració dels negocis de Druni i Perfumerías Arenal. El grup resultant està participat al 50% per MC, vinculada al grup portuguès Sonae, i per la família Casp, fundadora de Druni.
L’obertura al carrer Joan Maragall suposa ara un nou moviment de pes en el mapa comercial del centre de Figueres i posa fi a gairebé dos anys d’incertesa sobre el futur d’un dels grans locals que havia deixat buits la marxa de Zara.
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Via: Empordà
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