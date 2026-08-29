Bizum arriba als comerços gironins com a opció de pagament
La integració de BizumPay a la plataforma de Worldline permet ara als comerços gironins acceptar pagaments des del mòbil, ampliant les opcions més enllà d'internet
Els clients dels comerços de Girona ja poden pagar les seves compres amb Bizum també als establiments físics. El sistema, àmpliament implantat en les compres per internet, ha fet el salt al comerç presencial a través de BizumPay, que des del maig permet aquesta opció als punts de venda que tenen el servei integrat.
Amb la incorporació de Bizum Pay, alguns datàfons només han necessitat una actualització de programari, mentre que els terminals més antics han hagut de ser substituïts per dispositius compatibles amb aquesta nova opció de pagament. El funcionament és similar al d'un pagament amb targeta. El client ha de seleccionar Bizum Pay al datàfon i, a continuació, apropar-hi el mòbil per completar l'operació. El procés es fa de manera pràcticament immediata, sense necessitat d'utilitzar una targeta física.
La novetat amplia les possibilitats de pagament per als consumidors, que poden utilitzar un sistema que ja tenen incorporat als seus hàbits quotidians. La integració ha estat desenvolupada, per part per Worldline, que ha incorporat BizumPay a la seva plataforma de pagaments. La companyia assenyala que l'opció està disponible per als comerços de Girona i altres establiments que utilitzen la seva infraestructura.
Bizum es cola a la botiga
Ara, el mateix funcionament es trasllada a les botigues. L'objectiu és facilitar que el client pugui completar la compra amb el mòbil i reduir els passos necessaris per efectuar el pagament. Segons dades aportades per Worldline, els sistemes de pagament locals més utilitzats poden assolir taxes d'èxit superiors al 97%, una dada que la companyia relaciona amb una menor taxa d'abandonament de les compres.
En declaracions a Diari de Girona, l'establiment d'Electrodomèstics Calbet transmet que la incorporació de Bizum és encara molt recent. «Fa molt poc que ho tenim, farà un mes, més o menys», explica un dels treballadors. El negoci encara no disposa de prou perspectiva per quantificar quin pes té aquest sistema entre els clients, però sí que deixa clara una cosa: la targeta continua sent, de llarg, el principal mètode de pagament. «Tothom paga amb targeta. El 90% són targeta», assegura.
Més opcions per als consumidors
Per als comerços gironins, l'arribada de Bizum als establiments físics suposa afegir una nova alternativa al pagament amb targeta o en efectiu, en un moment en què els hàbits de consum tendeixen cap a fórmules cada vegada més digitals.
La novetat també contribueix a esborrar la frontera entre la compra presencial i la compra per internet. L'objectiu és assolir que un client tingui les mateixes opcions de pagament tant davant del taulell d'una botiga com davant de la pantalla del mòbil o l'ordinador.
La incorporació de Bizum als punts de venda físics s'emmarca en una tendència més àmplia del sector, marcada per l'auge dels pagaments instantanis i les carteres digitals. En aquest context, els comerços poden facilitar els processos de compres dels consumidors, ja que disposen de més alternatives per adaptar-se a les seves preferències.
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