Platja d'Aro utilitza menys de la meitat de les 3.000 llicències de pisos turístics que té actualment
L'Ajuntament posa el focus en mobilitzar els 370 pisos buits que hi ha i aposta per actuar "com una immobiliària"
Gerard Vilà (ACN)
Platja d'Aro utilitza només 1.400 de les 3.000 llicències d'Habitatge d'Ús Turístic (HUT) que hi ha vigents avui en dia. Segons l'alcalde, Maurici Jiménez, aquesta situació demostra que reduir les llicències "no seria la solució al problema de l'habitatge" que hi ha al municipi. La via de l’alcalde passa per mobilitzar els pisos buits que hi ha al municipi, que segons apunten fonts municipals en són 370. Jiménez detalla que són habitatges “que no generen res” i per això la voluntat del consistori és “actuar com una immobiliària” amb els propietaris d’aquests immobles i oferir-los seguretat jurídica perquè passin al mercat de lloguer.
De les 3.000 llicències d'Habitatge d'Ús Turístic (HUT) que hi ha vigents al municipi de Platja d'Aro només 1.400 es fan servir i, per tant, paguen la taxa corresponent. Segons l'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, molts propietaris tenen la llicència "perquè és millor tenir-la que no pas no tenir-la", però a la pràctica no es fan servir. De fet, el battle remarca que molts casos són segones residències que els propietaris posen a lloguer només dues setmanes a l'any "i amb això paguen l'IBI i altres despeses", però la resta de mesos "ho gaudeixen ells".
Per aquest motiu Maurici Jiménez considera que la majoria de llicències són de propietaris de "típica classe mitjana" que comprava una segona residència però les llogava puntualment. Ara, això ja no es pot fer perquè la normativa vigent impedeix donar llicències, tot i que l'alcalde no creu que els propietaris que ja en tenen una hi renunciïn. De fet, a Platja d'Aro s'estan aixecant 40 habitatges de nova promoció que s'acabaran d'aquí a dos anys. Cap d'ells podrà tenir la llicència HUT perquè la normativa incideix en l'obra nova.
Tot i això, l'alcalde considera que no es resoldrà el problema d'accés a l'habitatge que hi ha al poble. Jiménez tampoc creu que la solució depengui de reduir el nombre de llicències i no s'hi posa amb aquelles que la tenen vigent tot i no fer-la servir. Amb el que sí que s'hi fixa és en els 370 habitatges buits que hi ha al terme municipal i que "no generen res". El batlle creu que caldria que el consistori actués "com una immobiliària" perquè els propietaris d'aquests immobles s'atreveixin a posar-los al mercat de lloguer. "El que tenim és una crisi de confiança del propietari envers el llogater i cal que nosaltres ens hi posem al mig per donar les garanties necessàries", remarca l'alcalde.
Aquestes garanties passen per perdonar l'Impost de Béns Immobles (IBI) als propietaris que signin un contracte de lloguer amb l'ajuntament i no amb la persona que entri a viure-hi. Això permetria donar "més garanties" de cobrament de la mensualitat als propietaris, a part d'estalviar-se l'impost. Per altra banda, oferiran una línia de subvencions per al manteniment de pisos per tal d'incentivar la cessió d'aquests immobles al consistori.
Des de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró diuen que si es poden mobilitzar un centenar de pisos seria "fantàstic". "Una promoció de 40 habitatges em costa dos anys i això només suposa que ens posem d'acord amb el propietari", diu Jiménez.
En col·laboració amb els API
Una de les fórmules amb les quals es pretén arribar a convèncer els propietaris és implicant també els Agents de la Propietat Immobiliària (API) que treballen a Platja d'Aro. L'objectiu és que els negocis tinguin a disposició dels seus clients els tríptics explicatius de l'habitatge social i que els propietaris i llogaters puguin estar al corrent de la iniciativa.
Despatxos i locals comercials
A banda de mobilitzar els pisos buits, des del consistori també aposten per reconvertir despatxos i baixos comercials en habitatges. Jiménez assenyala que hi ha zones de Platja d'Aro amb locals tancats i que els propietaris estarien "encantats" de cedir-los, a canvi d'un lloguer i que al cap d'uns anys rebessin un habitatge on hi havia un baix comercial tancat.
D'aquesta forma, Jiménez calcula que es podrien arribar a aconseguir més d'un centenar de pisos que entrarien també en el circuit d'habitatge social que oferiria l'Ajuntament de Platja d'Aro.
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