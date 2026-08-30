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La casa més cara de Catalunya a la venda és a l’Alt Empordà: 22 milions d’euros i accés privat al mar
La finca, més cara del portal immobiliari Idealista, ofereix una residència principal de 1.015 m², piscina privada, pista de tennis i edificacions independents
Entre paisatges de postal, la Costa Brava es fusiona amb un interior ple d’història i natura. L’Alt Empordà concentra algunes de les propietats més exclusives del país: masies restaurades amb vistes al mar i cases modernes d’alt nivell que ara es poden comprar.
La Casa Serinyana, més coneguda com a Casa Blaua, obra de l’arquitecte Salvador Sellés, està en venda des del 2019 i, fins fa poc, era la casa més cara de l’Alt Empordà, amb un preu de 15 milions d’euros. Però una finca de Roses l’ha desbancat: es ven per 22 milions d’euros i és la casa més cara de Catalunya, a la venda en el portal Idealista.
Situada a primera línia de l’emblemàtica platja de l’Almadrava, a Roses, aquesta propietat té atributs excepcionals i difícils de trobar a tota la Costa Brava: diversos accessos directes i privats al mar. La finca gaudeix d’una connexió privilegiada amb la platja, que permet accedir al Mediterrani de manera immediata des de diferents punts, una característica reservada a molt poques residències del litoral.
La propietat consta de 12.000 m² de terreny. Al centre de la finca s’alça la residència principal, una elegant casa d’època. L’habitatge principal disposa de 1.015 m² construïts, distribuïts en amplis espais. La finca compta, a més, amb una piscina privada de 26 m², una pista de tennis privada i diverses edificacions independents que enriqueixen el conjunt.
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Via: Empordà
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