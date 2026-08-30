Els càmpings gironins preveuen un any "rècord" mentre la Costa Brava centre frega el ple
El sector admet que les altes temperatures han disparat el consum elèctric i han reduït l'afluència als restaurants
Berta Artigas Fontàs / Gerard Vilà (ACN)
La Costa Brava tanca aquest diumenge el mes més fort de la temporada turística fent-ne un bon balanç. Els càmpings gironins han tingut una ocupació d'un 65% al juliol i en un 80% a l'agost i preveuen una temporada "rècord", arribant als 22 milions de pernoctacions en un any a tot Catalunya, sobretot pels clients que fan estades fora dels mesos de juliol i agost, que continuen a l'alça. Per la seva banda, el Grup Costa Brava Centre ha situat l'ocupació de la destinació entre el 90 i 95% des de Sant Joan fins a finals d'agost. Les dues associacions admeten que les altes temperatures han condicionat la temporada i han causat un increment del consum elèctric als càmpings i una menor afluència als restaurants durant les hores de més calor.
Des del Grup Costa Brava Centre, que engloba empreses turístiques de la zona, han assegurat que les xifres d'aquesta temporada han estat "molt bones" i han destacat que els establiments del litoral han treballat al ple durant el mes d'agost i amb una ocupació molt elevada al juliol. Aquestes bones xifres han permès compensar les dades d'altres negocis situats a l'interior com els establiments de turisme rural.
La gerent del grup, Judit Lloberol ha assenyalat que estan "molt satisfets" de com ha funcionat i ha celebrat que la temporada s'allarga també al setembre amb "bones xifres". Lloberol ha ressaltat que la destinació està "molt consolidada" i que el client "és fidel". Majoritàriament, diu la gerent, els visitants de la Costa Brava del Baix Empordà són de proximitat, tant de Barcelona i la seva àrea metropolitana com de la resta de l'Estat.
Ara bé, des del sector destaquen que el client estranger és cada vegada més repartit i no es concentra amb anglesos o alemanys com fa uns anys. Una situació que satisfà Lloberol perquè significa que la destinació és cada vegada més popular.
La temporada s'allarga també als càmpings
Les dades dels càmpings gironins van molt en línia amb la de la resta del litoral català. Gotanegra ha assenyalat que l'ocupació se situa al voltant del 65% durant el juliol i al voltant del 85% a l'agost, tot i que algunes setmanes d'aquest mes voregen el 100%.
El president també ha destacat que el sector ha crescut de manera important "fora de temporada", fet que considera "positiu" perquè els permet allargar progressivament la temporada i oferir un servei "de més qualitat"
De fet, el sector confia a mantenir una bona activitat durant els mesos de setembre i octubre. Gotanegra ha apuntat que les previsions són positives, tot i que aquest tipus de client reserva més a última hora i ve més condicionat per la meteorologia.
Durant la temporada alta el perfil de clients que fan estada als càmpings gironins és el familiar, mentre que a partir de setembre guanya pes el client sènior procedent del centre d'Europa. De fet, el client internacional té un pes especial a les comarques de Girona, on pot arribar a representar entre el 70 i el 75% de la clientela en alguns moments.
Les altes temperatures condicionen la temporada
Un dels elements que ha condicionat aquesta temporada han estat les altes temperatures. La calor ha disparat el consum elèctric dels càmpings, especialment per l'ús dels aparells d'aire condicionat de les autocaravanes i els bungalous. En alguns establiments, el consum elèctric s'ha arribat a duplicar durant el juliol, un increment que segons Gotanegra, repercuteix directament en els comptes de resultats perquè la majoria de càmpings no cobren als clients en funció de l'energia consumida.
En aquest sentit, Gotanegra ha subratllat que ja hi ha molts càmpings que tenen plaques fotovoltaiques per ser autosuficients, però considera que el sector haurà d'analitzar els pròxims anys com l'augment de les temperatures afecta els establiments i quines mesures d'adaptació caldrà adoptar.
Per la seva banda, des del grup Costa Brava Centre reconeixen que els restaurants han notat "les fortes calorades" i això pot haver repercutit menys clientela, sobretot durant els dinars.
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