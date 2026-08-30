Girona és la cinquena província de l'estat amb més denúncies per ocupacions
Tot i que la demarcació continua entre les més afectades, el 2025 els casos es van reduir un 23% respecte l'any anterior
Al llarg de l'any passat, la província de Girona va registrar 719 denúncies per ocupació, essent així la cinquena de tot l´Estat amb més casos denunciats. Per davant hi té Barcelona amb 4.403 ocupacions, Madrid amb 1.269, i finalment Valencia i Alacant, amb 856 i 772 denúncies respectivament. Tot i la diferència respecte la resta de províncies, la conflictivitat vinculada a l’habitatge a la demarcació de Girona ha registrat una davallada notable en comparació amb els últims anys des de 2020. Després d’una dècada de creixement gairebé ininterromput, les dades no només no pugen sinó que cauen a nombres no registrats des de fa cinc anys.
Xifres pre-pandèmia
Les 719 ocupacions denunciades a la demarcació de Girona suposen un 23,51% menys que l’any anterior, quan la xifra havia arribat a les 940 l'any passat. Aquesta baixada també s'ha vist reflectida en la posició total a l'estat, passant de tercera demarcació amb més denuncies per ocupació l'any passat, a la cinquena enguany. A més a més, es tracta de la segona caiguda consecutiva després del pic assolit el 2021, l'any en què es van comptabilitzar 976 casos, el màxim històric. La trajectòria de la darrera dècada i mitja, però, continua sent de creixement sostingut si es mira en perspectiva: de les 63 ocupacions denunciades el 2010 es va passar a gairebé mil el 2021, en un context marcat per la crisi econòmica derivada de la pandèmia i per les dificultats d’accés a l’habitatge. Malgrat la reducció dels darrers exercicis, la xifra de 2025 encara supera la registrada fa una dècada, però és només 7 denúncies major que les registrades a les 2019.
Cal destacar que el 3 d'abril de 2025 va entrar en vigor la Llei Orgànica 1/2025, que incorpora els delictes d'ocupació il·legal al sistema de judicis ràpids, amb l'objectiu de resoldre els casos en un termini màxim de 15 dies. Aquesta mesura podria explicar en part la davallada registrada el 2025, en actuar com a element dissuasori per als potencials ocupants.
Mentre les ocupacions denunciades han baixat un 23,5% respecte al 2024, les investigacions resoltes també han disminuït, però en una proporció menor (-16,7%), fet que fa que el percentatge de resolució es mantingui a nivells màxims. Això suggereix que la reducció del 2025 no s’explica per una menor eficàcia investigadora, sinó per una caiguda real del nombre de casos, que coincideix amb l’aplicació de la Llei Orgànica 1/2025.
També és rellevant observar el punt d’inflexió del 2016-2017, quan la ràtio de resolució supera per primera vegada el 80%, després d’uns primers anys (2010-2014) en què la investigació anava clarament per darrere del creixement de les denúncies.
Els desnonaments, a la baixa des del 2021
Pel que fa als desnonaments practicats, la tendència també és clarament descendent. El 2025 se’n van registrar 1.048 a la demarcació de Girona, davant els 1.502 del 2021, cosa que suposa una reducció acumulada del 30,23% en quatre anys. Respecte al 2024, quan es van comptabilitzar 1.095 desnonaments, la caiguda ha estat més continguda, del 4,29%. Per tipologies, els desnonaments derivats de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), que són els vinculats a impagaments o finalització de contractes de lloguer, continuen sent, amb diferència, els més nombrosos: 767 casos el 2025, el 73% del total. Aquesta categoria ha caigut un 29,05% des del 2021.
Més pronunciada ha estat la davallada dels desnonaments derivats d’execucions hipotecàries, que han passat de 307 casos el 2021 a 196 el 2025 i en l’últim any han retrocedit un 18,33%. Tot i això, aquest tipus de desnonaments segueixen essent residuals davant aquells executats per la LAU, ja que les expropiacions hipotecàries només representen 1 de cada 5 casos.
L’única partida que ha crescut és la de la “resta de desnonaments practicats”, que ha passat de 70 casos el 2024 a 85 el 2025. En el conjunt del període 2021-2025 ha registrant un descens total del 25,44%.
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