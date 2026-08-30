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Tallada la circulació a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona per manca de tensió elèctrica

Protecció Civil informa que hi ha dos trens aturats

Pantalla amb cancel·lacions a l'alta velocitat

Pantalla amb cancel·lacions a l'alta velocitat / ACN

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ACN

Barcelona

La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 08.50 hores a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Hi ha dos combois afectats que són un Avant entre Barcelona i Figueres (amb sortida a les 08.07 hores), que es troba aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones; i un tren AVE entre Barcelona i Lió (amb sortida a les 08.16 hores), que està retrocedint a l'estació de Sants.

Els viatgers estan essent informats de la incidència pel personal a bord dels trens. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per personal d'Adif.

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