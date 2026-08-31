Es venen 1,8 vehicles de segona mà per cada turisme nou a Catalunya
L'oferta de vehicles electrificats de segona mà creix gràcies a les flotes, però el repte pendent és la renovació del parc envellit
El mercat del vehicle usat s'afiança a Catalunya com la via d'accés preferida per a moltes famílies i empreses en ple procés de transformació del sector de l’automoció. Malgrat que el passat mes de juliol es va registrar una caiguda puntual del 4,4% amb 26.989 operacions de compravenda, les dades acumulades reflecteixen la bona salut del sector. Durant els primers set mesos de l'any, entre gener i juliol, s'han venut 177.433 unitats. Aquesta xifra suposa un increment del 3% respecte al mateix període de 2025. Aquestes han sigut dades presentades per la Federació Catalana de Venedors de Vehicles Motor (Fecavem).
A escala estatal, la tendència manté un ritme similar amb 1,29 milions d’operacions (+2%). Actualment, les vendes de vehicle d'ocasió gairebé doblen en quantitat les dels vehicles nous, ja que per cada turisme nou matriculat a Catalunya, es venen 1,8 vehicles d’ocasió. La xifra remarca el paper protagonista que està assumint el mercat de segona mà com a alternativa de mobilitat econòmica i accessible.
Una caiguda de preus que reactiva
L'interpretació de Fecavem és que la cerca d'alternatives econòmiques davant de l'increment de costos dels cotxes nous continua sent el motor principal del sector. Segons dades de Coches.net, "el preu mitjà del vehicle d’ocasió ha caigut un 4,9% interanual" durant el juliol, el que representa una rebaixa de "quasi 900 euros menys". Aquesta contenció dels preus, a judici de la patronal automovilística, converteix el cotxe usat en una "alternativa raonable i més assequible" en un context d'incertesa econòmica i creixent competència per la irrupció de noves marques en el mercat.
L'impuls dels electrificats i la renovació del parc
L'oferta de cotxes d'ocasió està experimentant un canvi de paradigma gràcies a l'entrada de vehicles procedents de flotes d'empresa, rènting i lloguer. Aquest fenomen està facilitant "l'accés dels consumidors a tecnologies de baixes emissions" i accelera la presència de models electrificats en la segona mà.
No obstant això, la gran assignatura pendent continua sent l'envelliment dels cotxes en circulació. Catalunya comparteix amb la resta de l'Estat una de les edats mitjanes de vehicles més altes d'Europa, amb un volum elevat d'operacions centrades en cotxes de més de deu anys. Des del sector s'insisteix en la necessitat d'impulsar polítiques per retirar les unitats més antigues, tant pel seu "elevat impacte ambiental" com per la manca de "mesures de seguretat viària avançades".
Des de la patronal Fecavem destaquen que la combinació de preus assequibles, l'oferta electrificada a l'alça i la necessitat de renovació garanteixen que el vehicle d'ocasió continuarà jugant un "paper estratègic en els desplaçaments tant de persones com de mercaderies" durant els pròxims mesos.
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