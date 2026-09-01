Mercat laboral
Girona assoleix un rècord d’ocupació mentre la temporalitat es dispara
Dels 10.294 contractes formalitzats durant el juliol a la ciutat un 80,7% (8.317) corresponien a vincles eventuals n Pel que fa a l’atur, es va tancar el juliol amb 3.987 inscrits, un 4,5% menys que fa un any
Al llarg d’aquest juliol, a Girona ciutat s’hi van formalitzar un total de 10.294 contractes, confirmant el juliol amb més operacions d’aquest tipus d’ençà que se’n té registre. D’aquestes, 4 de cada 5, concretament 8.317 (80,7%), són contractes de caràcter temporal. Els indefinits, en canvi, no només són minoria (1.977, el 19,12%), sinó que han caigut un 6,17% respecte al juliol de l’any passat, mentre els temporals s’han disparat un 45,91%.
Girona també va assolir un altre límit històric durant el juny, comptabilitzant la xifra més alta d’afiliats a la Seguretat Social de la seva història: 92.849 treballadors. Per primera vegada, el màxim absolut trenca la barrera de les 92.000 i consolida gairebé una dècada de creixement sostingut. Pel que fa a l’atur, es va tancar el juliol amb 3.987 aturats, un 4,5% menys que fa un any i la millor evolució interanual comparant les xifres catalanes i estatals.
Les dades, presentades per l’Observatori de mercat de treball i comerç, revelen que el rècord d’ocupats i la millora de l’atur provenen d’un mercat de treball influenciat per l’època de l’any i la necessitat de personal de cares els mesos d’estiu. Per això tampoc és cap sorpresa que predominin els contractes de curta durada i no indefinida.
Rècord per l’estacionalitat
No és casualitat l’augment de la contractació de juliol, que creix un 31,86% des de l’any passat, coincideix amb el pic de la temporada turística. L’informe municipal ho reconeix explícitament en atribuir l’increment a la contractació temporal associada al turisme. Les xifres conviden a pensar que feina estable creix de manera equilibrada i amb una petita bretxa a favor de les treballadores. De les noves contractacions indefinides, 1.018 són de dones, 59 més que els tramitats en homes (959). En canvi, la bretxa s’inverteix quan es mira la contractació temporal, on el sexe masculí sobrepassa al femení, amb 4.742 i 3.575 contractes definits, respectivament.
La sèrie mensual de contractació deixa entreveure una tendència repetida durant els estius des de fa anys. El que sí que és destacable és la intensitat d’aquest 2026, amb la xifra global de contractes més alta registrada en almenys els últims quinze anys per aquest mes. La contractació fixa discontínua, que consisteix en un contracte indefinit per fer feines estacionals al llarg de l’any, es manté pràcticament plana (638 contractes, un lleuger descens del 0,3% intermensual). En comparació amb l’any passat, però, acumula una caiguda del 27,7% cosa que suggereix que el creixement de l’ocupació d’estiu es canalitza en contractes temporals convencionals que cap a fórmules de continuïtat.
Rere la xifra global de l’atur, que és més baixa que fa un any però puja un 2,6% respecte a juny, hi ha moviments que trenquen amb la visió d’una recuperació lineal. El grup d’edat de persones de més de 50 anys continua sent, de llarg, el més nombrós entre les persones aturades. Conformen gairebé el 40% del total, tot i ser també el grup demogràfic més nombrós de la ciutat. Les dones, per la seva banda, segueixen representant la majoria a l’atur, arribant al 55,8%. Malgrat haver experimentat un descens més significatiu que els dels homes, -5,69% davant el -2,97%, elles partien d’un nombre major.
Potser la dada més a xocant és la que se centra en el nivell formatiu de les persones aturades. L’atur baixa entre les persones amb educació general (-7,54%) i amb formació professional (-5,30%), però, en canvi, creix un notable 11,49% entre les persones amb estudis universitaris. És una xifra que, de primeres, contradiu la idea que més formació equival a menys risc d’atur en el context del mercat de treball.
El pes del sector serveis
El pes del sector serveis en l’economia de la ciutat, concentra el 92,98% de les afiliacions, segons les últimes dades disponibles del segon trimestre. L’informe confirma, doncs, que la capital gironina segueix amb un fort vessant servicial. L’Oficina de Turisme va preguntar a diversos visitants de la ciutat, 68% d’ells estrangers i majoritàriament francesos, i la resposta va ser la confirmació que Girona continua sostinguda per una economia de serveis i turisme, amb el Barri Vell i el Call Jueu com a punts d’interès.
Tot i que la caiguda del 28 % en les enquestes de l’Oficina de Turisme podria suggerir una davallada de visitants, l’informe ho atribueix a la digitalització, ja que els turistes fan servir el mòbil i consulten menys el taulell. Aquesta distorsió en les dades se suma als canvis metodològics en la classificació econòmica des del març de 2026, que impedeixen desglossar l’atur per sectors. Així doncs, juliol deixa una doble lectura. La ciutat de Girona bat rècords d’afiliació a la Seguretat Social i redueix l’atur, però ho fa impulsada per una contractació temporal disparada mentre cauen els contractes indefinits. La incògnita és què passarà a la tardor, quan s’acabi la temporada i finalitzin els més de 8.300 contractes eventuals signats aquest estiu. n
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