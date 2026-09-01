Estén a Melilla part de les mesures
El Govern central mobilitza 309 milions per a Ceuta i eleva al 75% les bonificacions laborals
La resposta de l’Estat equival al 16% del PIB de Ceuta, amb ajuts per valor de 80 milions d’euros a empreses i treballadors, 50 milions en avals de l’ICO i 229 milions més per reforçar els serveis públics, la seguretat i l’acollida
Pablo Gallén
El Govern ha aprovat aquest dimarts destinar més de 309 milions d’euros a Ceuta en els pròxims quatre mesos, una xifra equivalent al 16% del seu producte interior brut (PIB). El paquet, dissenyat després de la crisi migratòria que viu la ciutat autonòma des del 30 de juliol passat quan 72.000 persones van accedir irregularment a la ciutat autònoma, combina ajudes directes, alleujament fiscal, bonificacions a les cotitzacions, finançament i reforços en serveis públics, seguretat i acollida. A aquesta mobilització s’afegiran 50 milions d’euros més en avals de l’Estat per facilitar l’accés al crèdit.
El paquet s’articula en quatre grans blocs: 21 milions per a serveis essencials, més de 90 milions per a seguretat, 118 milions destinats a acollida i atenció humanitària i 80 milions per a empreses, autònoms i treballadors. D’aquesta quantitat, 36,6 milions es destinaran a ajudes directes a empreses i autònoms, 14 milions a mesures de suport al comerç i al turisme i 12 milions a alleujament fiscal en l’impost sobre societats i l’IRPF. El Govern calcula, a més, un impacte de 12,2 milions el 2026 per la pujada de les bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social fins al 75%. El programa es completa amb dos milions per a actuacions d’ICEX i Turespaña i 650.000 euros per a formació a través del SEPE.
La principal novetat laboral, avançada aquest dilluns pel president del Govern, Pedro Sánchez, és precisament l’augment del 50% al 75% de la bonificació de les cotitzacions empresarials vinculades a la contractació. La mesura no es limitarà a Ceuta, sinó que s’estendrà també a Melilla i tindrà caràcter permanent. A partir del 2027, l’Executiu xifra el seu cost en 36,6 milions d’euros a l’any per cada ciutat autònoma.
El decret incorporarà a més un mecanisme extraordinari per a empreses que necessitin recórrer a expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). En aquests casos, les companyies podran acollir-se a una exempció del 100% de les cotitzacions empresarials i els treballadors tindran accés íntegre a la prestació d’atur sense consumir els drets acumulats, segons va avançar el Ministeri de Treball. L’esquema de protecció inclou també la prestació per cessament d’activitat per a autònoms i la possibilitat d’ajornar quotes amb un interès del 0,5%.
Junt amb la despesa directa, l’Executiu vol ampliar la capacitat de finançament de les empreses ceutines. Per a això habilitarà una línia de 50 milions d’euros en avals de l’Estat a través de l’ICO i reservarà dos milions més per implantar una societat de garantia recíproca (SGR). El Govern presenta aquests instruments com a capacitat financera addicional, separada de la despesa pressupostària directa.
Reforç en seguretat i acció humanitària
La resposta de l’Estat va, tanmateix, més enllà de les mesures econòmiques. Segons la presentació del reial decret llei, en tot just quatre mesos s’hauran mobilitzat més de 309 milions d’euros a Ceuta. D’aquests, 118 milions es vinculen a acollida, atenció humanitària i menors; més de 90 milions a seguretat, incloent-hi Defensa, Forces Armades, Policia i Guàrdia Civil; 21 milions a serveis essencials com sanitat, educació, justícia i aigua; i 80 milions al recolzament a empreses i treballadors.
El pla aprovat ara amplia la resposta anunciada per Sánchez després de l’arribada massiva d’immigrants a finals de juliol. El president havia avançat aquest dilluns una ampliació extraordinària del programa econòmic per a Ceuta dotada amb 168 milions d’euros, equivalent al 8% del PIB de la ciutat, amb l’objectiu de «reactivar i rellançar» la seva economia. La presentació coneguda aquest dimarts situa l’esforç global de l’Estat durant el 2026 en una quantia més gran a l’incorporar també les partides destinades a seguretat, acollida i serveis essencials.
Part de les mesures neixen, a més, amb vocació de continuïtat més enllà de l’emergència. A més de convertir en permanent la bonificació del 75% de les cotitzacions a Ceuta i Melilla, el Govern preveu reforçar de forma estable els incentius fiscals a les dues ciutats. La documentació oficial xifra en 12 milions d’euros anuals per ciutat l’impacte de la reforma vinculada a l’impost sobre societats i els incentius en l’IRPF. També es contemplen 4,25 milions d’euros a l’any per al port de Ceuta fins al 2031.
Amb aquestes actuacions, l’Executiu calcula un reforç permanent per a Ceuta i Melilla de 507,5 milions d’euros fins al 2031. Durant els últims quatre mesos del 2026, les noves mesures estructurals suposaran 24,2 milions d’euros tant per a Ceuta com per a Melilla. A partir del 2027, l’impacte anual ascendirà a 52,9 milions a Ceuta i 48,6 milions a Melilla, segons el gràfic inclòs en la presentació governamental.
El Govern busca així que la resposta a l’emergència no quedi limitada a un paquet conjuntural. L’estratègia combina mesures de xoc per sostenir empreses i treballadors amb reformes permanents destinades a reduir els costos laborals, reforçar la fiscalitat diferenciada i millorar l’accés a finançament. L’objectiu és evitar que la crisi recent deteriori el teixit empresarial i, al mateix temps, consolidar instruments que afavoreixin l’activitat econòmica a mitjà i llarg termini a les dues ciutats autònomes.
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